32歲男拔刀企圖襲擊裁判官　律政司﹕強烈譴責　絕不姑息暴力行為

九龍城裁判法院發生企圖持刀襲擊裁判官事件，3名警員制服疑犯期間受傷需要送院。律政司對事件予以強烈譴責，並指政府絕不姑息任何違法暴力行為，警方定必徹查案件，執法必嚴、違法必究。



一名32歲涉及非禮案的姓李男子，早前被審訊的裁判官判處他罪成，他曾上訴被駁回，已完成刑期。有人懷疑懷恨在心，今日（4日）上午10時15分，李男趁該裁判官審訊案件時，在旁聽席聽審。聽審期間他從袋中取出一把刀，衝向裁判官席欲向裁判官施襲。裁判官見狀即刻避開，庭警見狀即時上前制止，李男事敗逃離法庭，被庭警及兩名等候上庭的警員在庭外被制服，並將其拘捕，及送往醫院檢查。人員在李男的袋中再搜出一把刀，及其身上搜出兩把刀。

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律政司表示，今日上午在九龍城裁判法院發生持刀企圖襲擊裁判官，威脅其人身安全的事件，律政司予以強烈譴責。香港特別行政區（特區）政府絕不姑息任何違法暴力行為，警方定必徹查案件，執法必嚴、違法必究。

《基本法》第85條明確指出香港特區法院獨立進行審判，不受任何干涉。裁判官必須依據法律和證據處理案件，若有裁判官因履行司法職能而遭受恐嚇，尤其涉及任何形式的暴力，香港特區政府絕不容忍這種目無法紀及損害法治的惡行，警方必定會嚴正執法。律政司呼籲社會人士尊重法治，任何人都不應以身試法。

九龍城裁判法院發生企圖持刀襲擊裁判官事件，3名警員制服疑犯期間受傷需要送院。

警員在法院出入口發現一部單車，懷疑屬於疑犯，正圍封調查。現場消息指疑犯懷疑藏有粉末，爆炸品處理課到法庭調查。

3名警員分別腳部擦傷、扭傷及鎅傷手部，被送往伊利沙伯醫院治理。案件現由九龍城警區重案組第二隊接手調查。