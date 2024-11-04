32歲非禮案罪成男子拔刀企圖襲擊裁判官　庭警制止拘捕　3警送院

九龍城裁判法院發生企圖持刀襲擊裁判官事件，3名警員制服疑犯期間受傷需要送院。



一名32歲涉及非禮案的姓李男子，早前被審訊的裁判官判處他罪成，他曾上訴被駁回，已完成刑期。有人懷疑懷恨在心，今日（４日）上午10時15分，李男趁該裁判官審訊案件時，在旁聽席聽審。聽審期間他從袋中取出一把刀，衝向裁判官席欲向裁判官施襲。裁判官見狀即刻避開，庭警見狀即時上前制止，李男事敗逃離法庭，被女庭警及兩名等候上庭的交通警在庭外被制服，並將其拘捕，及送往醫院檢查。人員在李男的袋中再搜出一把刀，及其身上搜出兩把刀。

九龍城裁判法院發生企圖持刀襲擊裁判官事件，3名警員制服疑犯期間受傷需要送院。

警員在法院出入口發現一部單車，懷疑屬於疑犯，正圍封調查。現場消息指檢獲一個樽內有可疑粉末，爆炸品處理課到法庭調查；重案組探員在單車掃指模。

3名警員分別腳部擦傷、扭傷及鎅傷手部，被送往伊利沙伯醫院治理。案件現由西九龍總區重案組接手調查。

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案情指李男在尖沙咀登上往中環的港鐵列車後，被指兩度用手指摸事主。事主捉住李男衣袖，李男解釋因人多，事主卻指李男如彈琴般摸她，並決定要報警。期間李男曾要求乘客做證，但乘客均稱背著他未看到情況。