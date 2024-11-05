大圍凍肉舖遭撬閘盜$6500　警翻查閉路電視　同日拘兩賊

大圍市中心一間凍肉地舖遭爆竊，昨日（4日）約凌晨3時，賊人利用硬物撬開捲閘控制器掩門，打開捲閘進入店內，並從收銀機內偷取6,500元。整個爆竊過程歷時5分鐘。警方同日傍晚在慈雲山以「入屋犯法」罪拘捕兩男，分別為40歲姓陳及46歲姓李男子。



新界南總區及沙田警區刑事部在案發後接手調查，翻查由政府新安裝的閉路電視，鎖定一部接載賊人的私家車及兩名涉案賊人身份，警方隨即拘捕兩人並扣留一輛私家車。行動中，警方於車內檢獲一支螺絲批及一支士巴拿，相信為賊人犯案工具。被捕兩人均持香港身份證，分別報稱職業司機及無業，現正被扣留調查。

行動中，警方於該輛私家車檢獲一支螺絲批及一支士巴拿。（王譯揚攝）

警方沙田警區刑事調查總督察何敏聰交代案件。（王譯揚攝）

警方沙田警區刑事調查總督察何敏聰，警方正調查賊人有否牽涉其他爆竊案件，提醒店舖提高警惕，加強家居及店舖防盜措施，避免在店舖內存放大量現金以及貴重財物，以防成為賊人目標。市民如果目擊任何可疑人士，或任何事情發生應立即通知警方。根據香港法例《盜竊罪條例》，入屋犯法罪為嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁14年。

當日警方在場調查。（黃學潤攝）