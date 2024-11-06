土瓜灣棚工墮斃︱死者無勞保　業界指保費高昂　工人多無保開工

土瓜灣一名44歲姓林搭棚男工人，昨午（5日）在馬頭角道40號疑拆棚時，連人帶狗臂架墮樓，送院搶救不治，遺下妻子及一對年幼仔女。今日（6日）遺孀在工權會職員陪同下到葵涌殮房認屍，她神情悲傷，不時拭淚。工業傷亡權益會幹事林靜儀透露，事主入行逾10年，據知其前公司沒有為工人購買勞工保險，所以事主辭職並於2年前與朋友合伙開設工程公司。他本人為受薪董事，惟由於搭棚工人保費昂貴，較難購買勞工保險，事主在新公司亦無買勞保。



港九搭棚同敬工會理事長何炳德指，搭棚工作性質危險，出事率及賠償額高，甚少保險公司願意承保。如一間小型工程公司為一名搭棚工人買勞保，年費高達12.5萬元，斷日計亦要1250元，故業界大多數搭棚工都在無勞保的情況下開工。

事主太太（啡色長外套）在工權會職員陪同下到葵涌殮房認屍。（黃學潤攝）

工權會幹事林靜儀提到，林生與太太共育一對仔女，年僅8歲和4歲。雖然林太平日有打兼職工幫補家計，但林為家庭經濟支柱，其離世相信會令家庭經濟出現困難。林家早前獲派屯門公屋單位，今個月初已取得鎖匙，尚未開始裝修，卻生意外，對他們一家經濟更為雪上加霜，前路茫茫。家屬中午時份到意外現場路祭。

業界買勞工保險難 每年保費高達12.5萬

港九搭棚同敬工會理事長何炳德解釋業界情況，指搭棚工人一是在建築地盤工作，一是在小型維修工程公司開工，即俗稱「飛棚」。前者承建商會為整個地盤各項工種購買勞工保險，故會保障搭棚工人，但小型工程公司通常甚少為搭棚工購買勞保，原因是保費太貴

救援人員到場用自動心外壓機為傷者急救，及後送往廣華醫院。（讀者Brian提供）

大多搭棚工無勞保下開工

何炳德坦言，搭棚屬高風險工種，工作性質危險，出事率及賠償額高，本身已甚少保險公司願意承保，現時業界主要向聯保計劃管理局投保。他舉例指，一間專做搭棚的小型工程公司，如為一名搭棚工人購買勞保，年費高達12.5萬元，如公司有3至4名工人，保費動輒高達數十萬元，不是每間公司都願意承擔。他指，業界約有200至300間專做搭棚的小型公司，但只有約50間有購買勞保，大多數搭棚工人都是在無勞保的情況下開工。

斷日計要1250元 成本太高

何炳德續指，小型工程公司如不購買年保，亦可選擇斷日買保險，一般而言每日保費為1250元，不過加上搭棚工日薪約2150元，即聘請一名搭棚工人，每日成本要3400元。他指現時業界為爭生意，總會以低價承接工程，如加上保險費，競爭力會大減，所以不少公司並不會購買保險。何炳德補充，有時小型公司甚至會用向物業管理公司或保安員出示一份懷疑偽造的英文保險，以證明搭棚工有勞保可以開工，但實際上並無購買保險。

消防升起雲梯救起事主。（讀者Brian提供）

工權會總幹事蕭倩文昨日接受訪問時表示，據初步了解，現場事前完成一個窗戶維修工程，事主早上懷疑在11樓拆棚架時，連人帶狗臂架跌下。消息指，事主疑將安全帶扣在狗臂架上，其後疑打算走往別處，解下安全扣後突連同狗臂架一同墮樓。

警方在昨午約2時07分接報，一名男子在馬頭角道40號一棚架工作時，懷疑從棚架墮落簷篷，陷入昏迷。消防升起雲梯救下事主，救護車將其送往廣華醫院搶救，惜最終證實不治。警方列作工業意外調查。