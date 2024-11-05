土瓜灣棚工墮斃｜對面街工人續無安全帶爬棚　工會喝停﹕唔好冒險

土瓜灣今午（5日）發生奪命工業意外，一名男工人在馬頭角道40號一棚架工作時墮樓，昏迷送廣華醫院搶救後不治。44姓林事主的家屬趕到醫院，驚聞噩耗激動掩面。工業傷亡權益會（工權會）分別派員到現場及醫院了解，並向家屬提供協助。該會總幹事蕭倩文表示，據初步了解，現場事前完成一個窗戶維修工程，事主今早懷疑在11樓拆棚架時，連人帶狗臂架跌下，暫未能確定當時事主有否佩帶安全帶。



蕭倩文又指，過去12年已發生最少21宗與棚架或搭棚有關的死亡意外，形容問題嚴重。她在現場視察時，發生奪命意外大廈對面有另一名男工人，未有佩戴安全帶便爬上棚架，蕭倩文見狀隨即激動喝止：「唔好咁得唔得呀？啱啱嗰度先出事咋！真係唔好冒險呀！」工人最終聽從勸告返回地面。



一名男工人在馬頭角道40號一棚架工作時墮樓，救援人員到場用自動心外壓機為傷者急救，及後將他送往廣華醫院。（讀者Brian提供）

蕭倩文得悉土瓜灣的奪命工業意外後趕到現場，她經初步了解表示，初步得知事主在大廈11樓工作，懷疑狗臂架時不穩陣，連人帶架跌落平台身亡。她說曾向目擊者了解，現場似乎不見有安全帽，事主在事發時有否佩戴安全帶則不確定。

土瓜灣馬頭角道40號一名男工人在棚架工作時墮斃，工權會到場了解期間，現場對面另一名男工人未佩戴安全帶即爬上棚架，工權會總幹事蕭倩文（馬路上黑衣者）見狀激動喝止。（羅日昇攝）

蕭指出留意到近月涉及棚架的意外增加，例如上月亦有工人在何文田文福道一校舍拆棚期間，由15米高墮斃。據工權會統計，過去12年已發生超過21宗與棚架或搭棚有關的死亡意外，雖然政府最近已就搭棚修例，包括修改守則或要求工人考牌，惟業界仍存在很多「唔係太好嘅文化」，例如使用未合規格的安全帶、以爬山繩代替安全帶，或未將安全帶扣在獨立救生繩，以致工人墮下時沒有保護等。

一名男工人在土瓜灣馬頭角道40號一棚架工作時墮樓，送院後不治，事主妻子（左）趕到醫院了解。（林振華攝）

針對今次工人疑連同狗臂架一同墮樓的意外，蕭倩文表示，過往有類似意外是因大廈外牆鬆脫，狗臂架安裝得不夠穩而與工人一同跌下；惟今次意外是否同一原因導致則暫未清楚。她強調，安裝狗臂架一定要確保工人身處的位置穩固，或確保安全帶是綁在穩固的位置，即使狗臂架不穩陣，工人也不至於連人帶架跌下。

一名男工人在土瓜灣馬頭角道40號一棚架工作時墮斃，工權會總幹事蕭倩文表示，經初步了解，懷疑事主在11樓連人帶狗臂架墮樓。（羅日昇攝）

警方在今午約2時07分接報，一名男子在馬頭角道40號一棚架工作時，懷疑從棚架墮落簷篷，陷入昏迷。消防升起雲梯救下事主，救護車將其送往廣華醫院搶救，惜最終證實不治。警方列作工業意外調查。勞工處表示，接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

消防升起雲梯救起事主。（讀者Brian提供）

消防升起雲梯救起事主。（讀者Brian提供）

目擊者陳先生表示，見到事主在接近棚架頂頭部位置，連人帶兩支竹及狗臂架墮至大廈石屎簷篷，頭部著地，警方及消防在接報1分鐘後已趕至現場，消防升起雲梯登上簷篷救人，事主頭部浴血、手部骨折，獲救回地面時已陷昏迷，救護員隨即已心外壓機施救，並將他送院，整個救援過程歷時約10分鐘。陳又指事發時見到「個狗臂架都跌埋」，稱事主獲救時不見有救生繩。

目擊事發經過的陳先生指，事主由棚架近頂部位置，連同兩支竹及狗臂架一同墮下。（羅日昇攝）

一名棚架工人懷疑從天台墮下，警員在天台調查（Yoko Un）