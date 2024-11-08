旺角男子離奇墮斃　西九反黑探員陪同死者父母認屍

昨日（7日）旺角登打士街36號恆威商業中心有一名41歲姓關男子離奇墮樓亡，據報有人墮樓前曾報警求助稱遭人追趕。警員在上址一單位發現打鬥痕跡，調查後拘捕一名42歲姓何男子涉嫌串謀傷人，案件交由西九龍反三合會行動組跟進。今早（8日）反黑組探員陪同死者的父母到葵涌公眾殮房辦理認屍手續，離開殮房時死者父母表示好少見到兒子，其後隨探員離開。



死者的父母認屍後離開殮房，表示好少見到兒子。（黃學潤攝）

探員陪同死者的父母辦理認屍手續。（黃學潤攝）

事發於昨日（7日）上午10時43分，警方接獲一名男子報案，聲稱被人追趕。警員接報到場，發現41歲姓關男子疑從高處墮下，跌穿簷篷，倒臥在旺角登打士街36號恆威商業中心平台，現場證實死亡。人員經初步調查，相信他從上址一天台墮下，死因有待驗屍後確定。警員亦在上址一單位內發現打鬥痕跡，懷疑一名42歲姓何男子與案件有關，涉嫌串謀傷人被捕，他現正被扣留調查。案件交由西九龍反三合會行動組跟進。

現場消息指，懷疑有人向死者追討款項，其後發生墮樓事件，當場斃命。死者遺體其後由仵工舁走。警方在案發後至晚上封鎖現場搜證。晚上時分，人員在大廈對開一渠道內檢走一隻手錶，其後又從大廈內檢走5部釣魚機。探員則帶同一名男子重回現場協助調查。