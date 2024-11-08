長沙灣花庫務大樓外牆遭刑毀　三度出現塗鴉　28歲女被捕

今日（8日）下午5時38分，警方接報長沙灣東京街西3號庫務大樓近停車場位置，外牆有塗鴉，寫有疑似人名並畫有不完整圓圈，職員在旁貼上「請勿塗鴉」告示。案件列作「刑事毀壞」，警方正在現場調查事件。



現場留有一個塗鴉。（梁偉權攝）

現場消息指，昨日（7日）庫務大樓保安已經發現有數個塗鴉，翻看閉路電視後發現有一名女子在大廈隨處繪畫，保安同日報案。去到今日早上9時24分，警方亦接報指，一名女子在上址留下一個30厘米乘10厘米的塗鴉，其後該女子往東京街方向逃去，同日下午再度發生類似案件。

消息指，警員今日在庫務大樓附近埋伏，發現一名女性在上址塗鴉，其後尾隨女子到她家樓下並拘捕。

警方圍封現場調查。（梁偉權攝）

警方表示，本周五（11月8日）上午約9時半及下午約5時40分分別接獲報案，指東京街西3號庫務大樓一幅外牆分別發現一個約30厘米乘10厘米及一個約10厘米乘10厘米的塗鴉。

警員經翻查附近閉路電視及深入調查後，相信為同一人犯案。深水埗分區特遣隊人員其後於同日傍晚約6時15分拘捕一名28歲本地女子，涉嫌「刑事毁壞」。被捕人現正被扣留調查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第九隊人員跟進。

警方重申，「刑事毁壞」屬嚴重罪行。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第60條「摧毀或損壞財產」，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪，一經定罪可處監禁10年。市民切勿以身試法。

一塊「請勿塗鴉」告示旁疑有被刷掉的塗鴉痕跡。（梁偉權攝）

現場為長沙灣庫務大樓。（梁偉權攝）