18歲港漂生誤信假公安　拍禁錮求饒片交微信密碼　父險被騙$600萬

警方港島總區由9月開學至今2個月，接獲55宗內地港漂生誤墮「假冒官員」騙案，涉及騙款高達3900萬港元。其中一宗案件，18歲大一生阿聰（化名）10月初收到來自騙徒的視像通話，當時對方身穿像真度高的內地公安制服，向他展示一份涉案通知書，訛稱阿聰因事被限制出入境香港。由於騙徒一直沒有向阿聰索取金錢，令他不虞有詐，跟從騙徒一切指示，自行拍攝假扮被禁錮的相片，交出其微信及其他通訊軟件的帳戶和密碼，到偏遠郊區匿藏。最終騙徒透過阿聰的微信向其父親索取600萬港元，幸父親及時識破報警求助，未有造成任何損失。



18歲阿聰由內地來港讀書，早前收到來自騙徒的視像通話，誤中「假冒官員」騙案。（黃偉民攝）

阿聰回想當時接到騙徒來電時，形容騙徒向他展示的涉案通知書「看起來很正式、很官方」，當騙徒指要限制他出入境香港時，內心非常慌張。若要證實自己清白，騙徒要求阿聰按指示，自行拍攝自己被禁錮的照片及求饒的影片，其間騙徒從未有現身。

阿聰指騙徒態度非常強硬，多次要求阿聰在賓館與他進行視像通話，同時又要求每日定點定時向他匯報。騙徒向阿聰多次強調，指阿聰涉及一件保密案件，絕不能向親友說明。即使曾有大學室友提醒阿聰這可能是個騙局，但因為對方沒有向阿聰索取錢財，所以他不虞有詐。

騙徒亦向阿聰訛稱其個人資料已「不法之徒」盯上，他們作為「公安」要登入這些社交帳號進行反偵查。阿聰深信不疑，將他的微信及其他社交媒體帳戶及密碼交給騙徒，並按騙徒指示到西貢灣仔南營地匿藏數天，與世隔絕。

阿聰父親收到騙徒傳來阿聰被禁錮的照片和影片，被騙徒勒索600萬港元以恢復阿聰自由。（黃偉民攝）

同一時間，騙徒登入阿聰微信帳戶，向在內地從商的阿聰父親傳來一些阿聰較早前自行拍攝的禁錮的照片和影片，向他勒索600萬港元以恢復阿聰自由。阿聰父親憶述，當時他們夫婦二人嚇得六神無主，要求與阿聰對話，卻遭騙徒拒絕。當騙徒拒絕其要求時，阿聰父親感到事有蹊蹺，於是委託身在香港的親戚協助報警，他亦在翌日早上趕到香港了解。

經警方調查及分析後，相信並非禁錮勒索，而是電訊詐騙案，「心情由地下十幾層，返番去幾層，先至稍為好轉一啲」。他形容警方工作細緻、專業、高效，迅速於48小時內在西貢灣仔南營地尋回阿聰，並向他說明他已誤中騙局。幸事件中，阿聰一家並未有財物損失。

父子二人提醒來港學生，當遇到懷疑騙案時，應第一時間告知身邊的父母及親友，不應為陌生人保守秘密；同時更要保護個人資料，適時向警方求助。（黃偉民攝）

阿聰指，在香港讀大學都接觸過這類騙案的資料，但無深入了解，但一直不以為然，覺得距離自己很遙遠，從來沒有想像過自己會成為騙案的受害人。

經歷騙案過後，阿聰提醒其他來港讀書的學生，切勿接聽陌生人來電。即使接聽了，當對方提到你已被限出入境等說辭時，不要信以為真，因為若是真正的警察或官員，一定是會在線下聯絡；若涉及嚴重案件，警方會直接進拘捕，而非透過電話通話形式通知。此外，阿聰及其父親提醒，當遇到懷疑騙案時，應第一時間告知身邊的父母及親友，不應為陌生人保守秘密；同時更要保護個人資料，適時向警方求助。

警方表示嚴厲譴責騙徒無所不用其極，威嚇學生獨自去到一個偏遠的地方、罔顧其生命安全，實在令人髮指。警方重申，內地官員是不會致電市民。

此外，警方指現時騙徒會不惜工本去製作像真度極高的道具，例如公安制服、拘捕令等，目的都是令市民信以為真。因此，警方提殲醒市民不應接聽陌生來電，當收到騙徒來電時，亦要保持鎮定。警方呼籲市民如有任何懷疑，可以致電警方防騙易熱線18222，以及下載防騙伺服app「scameter +」了解更多防騙資訊。