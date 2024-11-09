港漂生遇騙｜失蹤48小時　重案總動員查過百鏡頭　一個畫面助尋人

一名18歲港漂生墮入假冒公安騙局，被對方洗腦3星期，按要求租住賓館，拍攝求饒影片以證清白，更獨自前往西貢灣仔南營地匿藏，與外界斷聯「失蹤」。而騙徒則利用影片，勒索父親600萬元「贖金」。父親找不到兒子，急忙報警 ，膽戰心驚整整48小時，幸警方傳來好消息，愛兒無恙獲救。港島總區重案組人員分享破案經過及困難之處，指總動員重案探員四出尋找港漂生落腳的賓館，追查逾百支閉路電視鏡頭，憑一個畫面，見到一隻腳登上一輛的士，在抽絲剝繭後找到事主身處營地。當兩父子在視像通話重逢時，探員「見到佢哋個笑容，其實都感觸，都好感慨」，亦希望市民大眾多留意防騙資訊，免墮騙局。



港漂生阿聰（化名）講述自己遇騙的親身經歷。（黃偉民攝）

詐騙事件於10月初發生，歷時三星期。案中的18歲港漂大學生阿聰（化名）接獲騙徒來電，訛稱他牽涉內地案件，限制他進出香港。在視像對話中，對方語氣及口吻強硬，身穿公安制服，身在辦公室，與內地執法機關相當相似。騙徒提供一個自稱是中國檢察院的網站，指有事主「起訴令」，事主透過網站成功查閱「起訴令」，格式逼真。「嗰刻佢有個壓力，同埋因為被隔絕咗，開始就信咗騙徒」。騙徒指示事主每日用電話報到，雙方保持聯絡，「騙徒指示之下養成呢個習慣，就好似洗腦」。

室友曾提醒 但事主已被洗腦

有一次騙徒的詭計幾乎被識破，但因為事主對騙徒完全信任，而錯失良機。當時，事主在宿舍向騙徒報到，室友在房間內目擊經過，頓起疑心並作出提醒，但事主早已被騙徒「洗腦」，並按照騙徒早前教導的說法，成功打消室友的關心。

騙徒其後要求事主前往封閉的地方，建議他自行找一間賓館。阿聰租用賓館後，按騙徒指示，自行拍攝假扮被禁錮的相片及求饒影片，聲稱是檢察院取證之用，以證明事主並非案件的受害人或嫌疑人，事主亦遵照騙徒要求照辦。

位於西貢的灣仔南營地。（資料圖片）

由於過程中，騙徒沒有向事主索取金錢，所以他沒有察覺此為一宗騙案，因此對騙徒的說話深信不疑，更跟從騙徒指示，沒有向親友透露案件，並交出其微信及其他通訊軟件的帳戶和密碼，亦按指示與人斷絕來往。

騙徒營造緊急氣氛 叫事主多次轉移地點

騙徒確信已取得事主全部信任後，開始「收網」，謊稱有犯罪團伙已盯上事主，國內執法人員將會進行歷時一星期的拘捕行動，有機會威脅他的人身安全，要求他離開本身居住地點，曾先叫他轉移到其他賓館，「營造個好緊急嘅氣氛」，購買日用品及糧食並轉移至「安全地方」，亦即灣仔南營地，逗留3至4天後，就能證明事主清白。

騙徒則利用事主拍攝的影片及相片，用微信與事主父親聯絡，要求他繳交600萬港元。事主父親感到可疑，於是向香港警方求助，最終警方成功找郊區尋回事主，事主亦沒有任何金錢損失。

港島總區重案組高級督察賴境耀分享調查過程，他指警方接獲案件時，是懷疑禁錮及勒索案，調查重點在受害人人身安全，逼切需要找出其行蹤。惟事主是新來港的港漂生，生活圈子或者在香港朋友圈並不豐富，沒有太多線索能幫助警方調查，加上事主按騙徒指示停用手提電話，身上亦無可追蹤的線索，離開宿舍時更是無聲無息，沒有向任何室友或朋友透露去向，令調查工作相當困難。

警方追查過百支閉路電視鏡頭，調查事主行蹤。圖非所述閉路電視。（資料圖片）

為調查「阿聰」的行蹤，港島總區動員全部重案組人員，在港九不同賓館調查，成功尋獲一間賓館，背景與事主父親所收到的禁錮照片及阿聰求救影片脗合，調查出租紀錄後，發現事主較早前獨自租用房間拍片。警方推斷，事主父親收到的勒索信息或者片段，並非即時拍攝，而是事主較早前預先拍攝，警方有理由相信案件屬於電訊詐騙案，當刻能稍為安撫事主父親。不過當時事主仍未尋回，警方未有掉以輕心，因此在兩日之內，花費大量人力，翻查百多支私人及政府的閉路電視，以重組阿聰的路線及去向。

鏡頭一角發現事主的腳上的士

港島總區重案組警長劉子傑則指，人員前往查看私人閉路電視時，面對一定困難，例如鏡頭質素參差，鏡頭持有人未必願意提供影片等。人員動之以情，終成功取得影片紀錄，惜大多影片是拍攝店舖舖面或部分行人路，未能拍攝到馬路情況。最終，同事抽絲剝繭，發現影片角落位置，有一隻疑似事主的腳登上一輛的士。他們隨即再透過政府閉路電視影片，成功鎖定該輛的士，並尋獲的士司機，得悉他曾接載一名與事主脗合的男子前往黃石碼頭。

港島總區重案組高級督察賴境耀（左）及港島總區重案組警長劉子傑（右）講述調查經過。（黃偉民攝）

有證據顯示事主好快會轉移個地點，加上當時已入黑，可謂分秒必爭。他們兵分兩路，一部分人到黃石碼頭調查，另一批探員向街渡查問，成功找到一艘街渡，船家指曾接載事主前往灣仔南營地。

由於灣仔南營地範圍甚大，警方亦擔心事主會在騙徒指示下匿藏起來，探員就搜索工作作出部署，最終幸運地在營地成功找到事主。起初事主疑被騙徒「洗腦」，對探員顯得抗拒，探員耐心說明，並即時與事主父親作視像通話，其時事主始真心相信他們是警察。

事主家人歷驚恐48小時 警促市民小心墮騙局

父子重聚一刻，父親喜不勝收，放下心頭大石。賴境耀指，本案雖然只是他們警務生涯中其中一宗案件，事主幸無沒有受傷或財物損失，但這次經歷，對事主及其家人而言，是困擾數天、甚至影響一生的案件，「見到佢哋個笑容，其實都感觸，都好感慨」，慶幸事主平安無恙，但「令到佢哋屋企人經歷咗心驚膽跳嘅48個鐘，希望廣大市民注意啲防騙資訊，唔好墮入陷阱喇」。