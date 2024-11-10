友愛邨謀殺案｜死者遭圍毆後回家飲水噴血亡　警列謀殺拘4人

屯門發生謀殺案。友愛邨一名35歲男子懷疑被毆打致死，消息指，警方今日（10日）先後拘捕4名人士，稍後會交代案情。



友愛邨謀殺．內情｜死者疑聞邨霸吵架 出聲「一揪幾」遭圍毆爆樽

屯門發生謀殺案，姓何（35歲）男子疑在友愛邨街市被人毆打，導致頭部受傷，其後不治。警方將案件循謀殺方向調查，今早拘捕一名男子。（蔡正邦攝）

今日（10日）凌晨1時12分，警方接獲一名男子報案，指35歲兒子懷疑於上址客廳暈倒。警員接報到場，事主昏迷被送往屯門醫院治理，其後被證實死亡。

警方重案組接手調查，封鎖街市，鑑證科到場搜證；檢走一些玻璃碎。消息稱，死者與施襲的兇徒並不認識，昨晚在熟食檔買食物時，聽到附近有人爭吵故上前查看，卻被4人毆打，導致頭部受傷。他負傷回家，父親見其氣息不佳遞水給他喝，詎料一飲即噴血，立即報警送院惜搶救無效。警方將改列謀殺調查，今早先後拘捕4名人士。

警員封鎖街市，地下有玻璃碎片。（蔡正邦攝）

早上9時許，警員到愛廉樓洗樓調查，向居民詢問凌晨時份有否聽到可疑聲音及目擊事件，追緝兇徒。上午10時半左右反黑組探員在愛廉樓拘捕一名男子，黑布蒙頭帶走。警方帶走一對鞋作為證物。

友愛邨多棟樓出入要登記身份證，包括愛德樓。現場消息稱，警方調查後相信另有一名疑兇居於愛德樓單位，惟警員登門時已經人去樓空。

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