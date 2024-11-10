友愛邨謀殺案｜34歲男遭圍毆亡　鑑證科檢玻璃碎　重案洗樓查問

屯門友愛邨一名34歲男子死亡，警方列作謀殺案調查，暫時至少拘捕4人。今早其中一名疑犯於愛廉樓被黑布蒙頭帶走，重案組探員逐一拍門查問。另有鑑證科到案發的友愛街市搜證，檢走一些玻璃碎。據了解死者昨晚在熟食檔買食物時，聽到附近有人爭吵故上前查看，卻被人毆打，導致頭部受傷。警方指，死者與被捕人士因眼神問題起爭執，繼而動武，過程中只涉拳腳交，沒有使用武器。



警方在屯門友愛邨拘捕一人。（蔡正邦攝）

今日（10日）凌晨1時12分，警方接獲一名男子報案，指34歲兒子懷疑於上址客廳暈倒。警員接報到場，事主昏迷被送往屯門醫院治理，其後被證實死亡。

消息稱，死者與施襲的兇徒並不認識，昨晚在熟食檔買食物時，聽到附近有人爭吵故上前查看，卻被4人毆打，導致頭部受傷。他負傷回家，父親見其氣息不佳遞水給他喝，詎料一飲即噴血，立即報警送院惜搶救無效。

警員封鎖街市，地下有玻璃碎片。（蔡正邦攝）

警方重案組接手調查，封鎖街市，鑑證科到場搜證；檢走一些玻璃碎。早上9時許，警員到愛廉樓洗樓調查，向居民詢問凌晨時份有否聽到可疑聲音及目擊事件，追緝兇徒，友愛邨多棟樓出入要登記身份證。

消息指，警方就案件暫拘4人。上午10時半左右反黑組探員在愛廉樓拘捕一名男子，黑布蒙頭帶走。警方帶走一對鞋作為證物。