19人涉電動單車被捕　警與外賣平台建處分機制　違法或遭中止登入

警方與香港主流外賣平台展開先導計劃，建立合作機制，共同防止外賣員使用非法電動單車而危及道路使用者。同時，警務署西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員，在10月21日至11月6日，在區內展開一連串拘捕行動，打擊「非法駕駛電動可移動工具」有關罪行，共拘19人。



警方表示，在行動中派出便裝及軍裝人員，在區內主動截查使用電動單車人士。行動中，警方一共拘捕19人，當中包括14名本地男子，2名本地女子及3名非華裔男子，被捕人年齡介乎22至62歲，他們分別涉嫌「危險駕駛」、「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」被捕。被捕人已獲准保釋候查，須於11月下旬向警方報到。行動中，人員共檢獲19部輛電動單車。

警方拘捕19人，涉用電動單車等。(警方圖片)

警方續指，與香港主流外賣平台今年8月開始展開先導計劃，建立合作機制。一旦發現外賣員涉嫌違法行為，如使用電動單車或嚴重違反交通法例，平台除了會全力配合警方的調查外，亦會啟動內部處分機制，暫停或中止有關外賣員的登入資格。

警方亦重申，在市區使用電動單車不但違法，而且並不會受任何第三者保險保障。一旦發生交通意外，受害人將無法向保險公司進行民事索償。警方會繼續加強相關的執法行動，呼籲市民切勿以身試法，切勿使用電動單車並遵守相關交通規則，保障自己及其他道路使用者安全。