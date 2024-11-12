5日3奪命工傷｜工權會：工友致命率逐年升　追進度交叉作業成詬病

「一宗意外都嫌多」，惟本港在本月5至9日短短5天內，已發生3宗奪命工業意外。工業傷亡權益會今日（12日）召開記者會，盼喚起社會關注工作環境安全。會方指出，自本年初起，建造業已有11名工友因工傷喪命，每千名工人的致命率更逐年攀升。



工權會指出，意外成因能歸咎於幾點，包括現行的投標及分判制度，因層層的下判文化，使安全訊息傳遞受阻；以及因趕工而出現「交叉作業」，高空出現吊運物件時，下方竟有工人繼續工作。在追求「5日1層樓」的效率下，無可避免為追趕進度而忽視安全。業界就改善工業安全提出多項建議，包括增加「平安卡」課程時數、加重對違例承辦商的罰則，以及將安全教育納人中小學校本課程以建立安全意識等。



工業傷亡權益會總幹事蕭倩文（左），與資深工程師、亞洲安全管理高峰論壇代表何永業（右）出席記者會。（黃煦緻攝）

工業傷亡權益會表示，從今年起建造業已經有11名工友喪生，最近更在5天內發生3宗奪命意外；整體在工作場所離世者已經超過100人。亞洲安全管理高峰論壇代表、資深工程師何永業指，從建造業檢討委員會發表報告書見到，2014年建造業每千名工人的致命率為0.242，2016年下降至0.093，惟此後致命率逐年攀升，至2023年達到0.178。

業界追求5日起一層樓 工友致命率逐年攀升

工權會總幹事蕭倩文指不同持份者，上至政府、業主、顧問、承建商；下至管理層、從業員、管工、前線工人，都有不可推卸的責任。現時行業最大詬病，為投標制度奉行價低者得，忽視安全分數所致。香港業界往往很自豪效率，追求「5日（起）一層樓」，而其他國家所需時間較本港多一倍，「10日先一層樓」。

工地常現交叉作業 高空吊運鐵枝 下方工人如常工作

大學客座教授馮穎匡、香港基督教工業委員會項目幹事蔡美琦、勞聯職業健康及推廣主任鄭秀娟均有出席記者會，向業界提出不同建議。綜合各人意見指出，當工友不斷追趕進度，無可避免會出現交叉作業，例如去年油麻地一個地盤，工人在高空吊運鐵枝，下方工人走避不及被墮下的鐵枝砸中；類似情況經常發生，「A隊未做完，B隊就趕住入去」，因此發生很多混亂及誤會。再加上多重分判制度，不時出現四判及五判，讓安全訊息往下傳成效減弱。

大學客座教授馮穎匡（左二）、香港基督教工業委員會項目幹事蔡美琦（右一）、勞聯職業健康及推廣主任鄭秀娟（左一）亦出席工權會記者會及發言。（黃煦緻攝）

現時建造業工人常要單獨完成工作，在高危工作及密閉工作時，若獨自面對危險時則未切及時可有人支援。業界建議，工地工作一定要「行孖咇」，發揮互相提點及監督作用。

工種風險高難承保 業界倡設適用保險制度

同時，建造業工人亦面對保險難承保的問題，由於業界分判制度，衍生僱員多重身份，工友需在不同工作地點開工，不時轉換身份，工友有時會鋌而走險不買保險。即使僱員自行買保險，搭棚等高危工作保費亦十分昂貴，業界建議為建造業設立適用的保險制度。

工權會促延長「平安卡」上堂時數 安全教育納中小學校本課程

工權會指出，現時7.5小時「平安卡」課程無法使新入行的工人得到安全知識，建議延長平安卡課程，各類專科牌照續牌前必須完成一定時數的訓練，亦要重新審視每個地盤的安全程序，檢查是否存在漏洞，加強培訓。會方亦建議把安全教育納入中小學校本課程中，從小建立安全意識，持續完善安全法例法規，與時並進。

本港在本月5至9日短短5天內，發生3宗奪命工業意外，工業傷亡權益會今日（12日）召開記者會，希望喚起各界關注，改善工作環境安全。（黃煦緻攝）

另外，現時部分公司於工地實行「工人記分制」，工人違反安全守則會被記分，記滿一定分數就要去上堂。惟工權會指出，每宗意外都不止工人有責任，例如不佩戴安全帶是管工默許、項目工經理明知以行，是環環相扣，不應只由工人承擔。因此會方認為「工人計分制」應改名，並應設有上訴機制，惟認為現時要求工人再讀平安卡課程無作用，對有關行為無針對性，應特別為被記滿分的工人設計課程。

業界批承辦商懲罰過輕 倡以建造業罰款設補償基金

有業界亦提出，法例對承辦商的懲罰過輕，往往只判罰款數千元，建議勞工處及律政司必須就過輕的判刑提出上訴，並促法庭考慮案情嚴重程度重罰，以更符合社會期望彰顯公義。工業傷亡的追究過程往往十分漫長，以數年計算，若僱主沒有為工友僱買保險，需動用老闆財產賠償；一旦老闆無力償還，亦要透過破產清盤等程序，追討程序因而要透過僱員補償援助基金進行，因此業界希望能加快基金審批制度速度。業界亦建議在建造業罰款中抽一定比例，借鑑破產欠薪保障基金基金，成立建造業工傷保償基金，為工傷意外工友及家屬提供支援。