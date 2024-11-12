棚工墮斃僱主罰$9萬分7年半付　家屬：算係罰咩？工權會要求上訴

本港在本月5至9日短短5天內，發生3宗奪命工業意外。工業傷亡權益會今日（12日）召開記者會，希望喚起各界關注，改善工作環境安全。近日3名離世工人中，有一人為棚架工人，今次已非首次有棚工墮樓喪生。兩年前一名棚工墮斃，僱主違反3項職安健條例罪成，僅罰款9萬元，更可分90期共7年半付款，死者家屬指判決非常「寬容」，直言：「意義何在，呢個算係罰咩? 」工權會要求勞工處及律政司就判罰過輕的個案提出上訴，以彰顯公義。



棚工陳兆豐2022年5月7日在油麻地開工期間墮樓身亡，陳兄Ken（中）於2024年11月12日出席工權會記者會，講述事後後家人的經歷。（資料圖片/翁鈺輝攝）

2022月5月7日棚工陳兆豐在搭棚時墮斃，其僱主因違反「沒有確保在工作地方提供及/或維修安全進出口」、「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」及「 沒有確保工人配戴適當的安全頭盔」三項職安健條例被控告。今年11月8日，涉事僱主許佢成（62歲）在觀塘裁判法院被裁定3項罪名成立，合共罰款9萬元。

三項罪名成立罰款9萬元 可分90期付款

惟許佢成在庭上稱公司已經結業，生活困難，無錢繳交罰款，希望裁判官判監。陳兆豐兄長Ken指，被告清楚這些罪名不能判監，而裁判官「很仁慈」地問許可繳交多少罰款，許自稱只能交1,000元，最終裁判官判許可分90期付款，每期繳交1,000元，還款期為7年半。當日許亦毋須即時繳交罰款，除非11月25日仍未繳交才會被加罰。

家屬指判決非常「寬容」：意義何在，呢個算係罰咩?

Ken形容判決非常「寬容」，直言：「意義何在，呢個算係罰咩? 」他續指，許佢成無購買勞保及欠薪，意外發生後即人間蒸發，期間又賣樓，公司註冊住址亦已拆卸變為地盤，又多次缺席聆訊，事隔一年半才因通緝被捕。

棚工陳兆豐2022年5月7日在油麻地開工期間墮樓身亡，事發後現場遺下搭棚膠索、斷裂安全繩、染血口罩和大灘血迹。（資料圖片/翁鈺輝攝）

家屬形容僱主「幾開心」 致電約人食飯

Ken坦言，意外距今已兩年半時間，家屬聽到這樣的裁決和罰則，只感到好無奈。Ken續指，判決當日在洗手間遇到許佢成，形容對方「幾開心」，因聽到許正在打電話約人食飯。

望身體健康等待公義 工權會要求政府上訴

他憶述，當時弟弟被欠薪要申請破產欠薪保障基金，加上要追討賠償，惟意外距今已兩年多，家屬仍未追討賠償，「當年爸爸已經說『我等唔到㗎喇』，兩年後爸爸都過咗身」，追討權轉移到媽媽身上，惟媽媽也慨嘆等不到。Ken唯有希望自己身體健康，可以等到幫弟弟的意外取得公義。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文直言，在這宗案件中看不到任何公義和罰則，故要求勞工處及律政司就判罰過輕的個案提出上訴。

棚工陳兆豐2022年5月7日在油麻地開工期間墮樓身亡，事發後現場遺下搭棚膠索、斷裂安全繩、染血口罩和大灘血迹。（資料圖片/翁鈺輝攝）

▼2022年5月7日棚工陳兆豐墮斃現場▼

