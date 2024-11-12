尖沙咀Tesla衝路障　司機棄車扮路人終落網　警檢假鈔他人身份證

今晚（12日）約9時半，尖沙咀一輛Tesla私家車衝路障，未幾被警員截獲。涉事非華裔男司機一度棄車而逃，並在附近流連「扮無辜」裝作路人，警員翻看天眼「追鏡」，比對衣著特徵下，當場逮捕男司機，一名乘客則逃去無蹤。警方在車上檢獲假鈔及他人身份證。由於司機未能提供車主身份，被警方以涉嫌偷車等罪拘捕。



男司機涉嫌「未獲授權而取用車輛」、「危險駕駛」等罪被捕，黑布蒙頭，反手鎖上手銬被押上警車。

現場消息指，警方今晚在尖沙咀漆咸道南K11對開設置路障，截查可疑車輛，其間一輛黑色Tesla私家車路經上址，非華裔男司機只向警員交代基本資料後，在警方未完成查問下，懷疑作賊心虛，載同一名乘客加速衝過路障。

一輛黑色Tesla私家車路經上址，加速衝過路障。（梁偉權攝）

警方尾隨車輛轉入金馬倫道，司機將Tesla停在路邊，隨即棄車逃走。警員翻查閉路電視「追鏡」，尋獲涉事車輛，更揭發司機未有即時逃去，反而在附近一間韓國餐廳外流連，假裝成無辜路人。現場警員比Tesla司機的衣著，發現與該名「路人」脗合，於是當場將他拘捕；Tesla乘客則逃去無蹤。

事後警員翻查藥妝店前的閉路電視「追鏡」，成功追緝賊人。（梁偉權攝）

警方經搜查後，發現車上檢獲一張不屬於事主的他人身分證，以及有數張面值500元的假鈔。據悉，男司機未能提供車主資料，惟涉事私家車並非報失車輛。男司機以涉嫌「未獲授權而取用車輛」、「危險駕駛」等罪被捕，黑布蒙頭，反手鎖上手銬被押上警車。消息指，被捕男子酒精吹氣測試為零度。