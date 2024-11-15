野豬襲農夫｜現場照片曝光　妻跑出田外求救　陳月明促政府跟進

打鼓嶺坪輋路近李屋新村一個農場今日（15日）發生野豬襲擊農夫事件。下午2時05分，一名姓何（68歲）男子務農時被一隻野豬襲擊及噬咬，使其腳部及臀部受傷，兩處傷口分別長約10厘米，須留院觀察。由村長提供相片顯示，傷者下半身傷勢嚴重，大量出血，褲子全沾滿血跡。



立法會議員及打鼓嶺區鄉事委員會主席陳月明表示，傷者為非原居民，當時在農田工作，被野豬襲擊，傷者妻子立即跑出田外求救。她表示關注區內的野豬問題，促政府特別跟進。



傷者一度意識不清醒，下半身傷勢嚴重大量出血。（李屋新村村長提供）

救護員為傷者包紮，趕送院治理。（李屋新村村長提供）

立法會議員兼打鼓嶺區鄉事委員會主席陳月明表示，今日下午接獲村長的區情匯報，指打鼓嶺李屋新村，有農夫在農田工作期間被野豬襲擊重傷。據村長消息指，涉事傷者是農夫，非區內原居民，事發時正在農田工作，被野豬襲擊，導致下半身大量流血。

意外發生時，農夫的太太跑出田外向村長及鄉民求救，報警後被送往威爾斯親王醫院救治，情況嚴重。她表示，以打鼓嶺區鄉事委員會主席身分，向傷者致以最深切的慰問，鄉事會會與村長為傷者及其家人提供協助。

過去由野豬狩獵隊抑壓區內野豬 收回許可證後數量猖獗

陳月明遂指，打鼓嶺雖然身處北部都會區內，但尚未正式啟動發展，區內地廣人稀，有農田亦有紅花嶺山脈，一直為不少野豬聚居點。甚至在她家附近便有野豬出沒，平日落鄉其間不時都會碰上野豬蹤影，反映區內有一定的野豬數量。

而打鼓嶺區過去由野豬（狩獵）隊壓抑區內的野豬問題。自近年政府收回許可證後，區內的野豬問題開始變得嚴重。陳表示會密切跟進今次野豬傷人個案，為保障區內避免再出現嚴重意外，將會請求政府以個案形式跟進區內的野豬情況，就北區情況特別展開跟進工作。

香港自1981年成立民間狩獵隊，當野豬危害情形嚴重時，由官方授與許可獵捕特定個體；2017年，因民間動物福利意識提升，已暫停所有狩獵行動，及至2019年，漁護署指經考慮各項因素，特別是公眾安全後，狩獵許可證到期之後將不再續發，狩獵隊終成為歷史。2021年11月，有輔警在北角天后廟道捕捉野豬時被咬傷，漁護署之後再調整針對野豬的政策，推行「殺豬令」，即捕捉及人道毁滅市區出沒的野豬，取代「捕捉、絕育、避孕、放回」計劃。

打鼓嶺周五（15日）發生野豬襲擊農夫事件，漁護署事後表示計劃附近捕捉野豬。圖中非涉事野豬。（資料圖片）

漁護署事發後派員了解野豬出沒情況 計劃附近合適地點捕捉野豬

漁護署在Facebook回應事件，指非常關注今日（15日）打鼓嶺李屋新村有野豬傷人的個案，並已即時派員到場了解野豬出沒的情況，現正計劃在附近合適地點進行野豬捕捉行動。漁護署並向傷者致以慰問，希望傷者早日康復。

為保障公眾安全和保持公共衞生，漁護署會定期於有多頭野豬出沒、曾經發生野豬傷人個案或野豬可能對公眾構成危險的地點捕捉野豬並將其人道處理。此外，漁護署在接獲市民或其他政府部門報告有野豬在市區或民居附近出沒時，亦會採取行動，捕捉野豬以減低野豬對公眾構成的潛在危險或滋擾。

籲市民遇野豬保持鎮定 勿干擾扔砸物件挑釁

署方呼籲市民如遇到野豬時應保持鎮定，切勿主動走近及干擾牠們。如有需要，可躲在障礙物後，待野豬離開後才繼續前進。不應用物件拋向野豬或驅趕野豬，以免挑釁野豬而發生危險。如發現有野豬被困，市民切勿自行處理，應致電1823通知漁護署跟進。如野豬對人身安全構成即時威脅，請立即致電999報警求助。

打鼓嶺李屋新村一農地內，有男子被野豬咬傷，一名目擊女子由警車帶到醫院。（陳浩然攝）

事發周五（15日 ）下午2時05分，打鼓嶺坪輋路近李屋新村一個農場內，一名姓何（68歲）的男子在務農期間，農田突然冒出一隻野豬，其後野豬襲擊及噬咬男子，使其腳部及臀部受傷。

傷者被發現時意識半清醒，救護員到場將男子送往威爾斯親王醫院治理。救護車車上遺下大量傷者血跡，警方懷疑其被傷及大動脈，以致大量出血。傷者送院後恢復意識，一名在事發現場附近務農的女子，目擊事件經過，由警員陪同到醫院了解。傷者家屬亦到醫院探望，案件列作「有人被動物咬傷」。據知，涉事野豬身長約1米，重約200磅，突然冒出及跑向農夫，施襲後逃去無蹤。