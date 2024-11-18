收$2000報酬借身份證及戶口予黑工　菲籍香港男居民今判囚15個月

入境處嚴打非法勞工，早前在一間餐廳拘捕超過20人，當中包括5名外傭，並揭發另外5名被捕人士，借出自己的身份證及銀行戶口予他們見工及出糧，從中收取2,000元作為報酬。其中一名借出身份證及銀行戶口的菲籍香港男居民，今日（18日）承認一項非法轉讓身份證罪和一項洗黑錢罪，合共被判監15個月。



警方檢獲身份證、銀行卡、稅單、僱員紀錄等證物。（翁鈺輝攝）

入境事務處（反偷渡情報局）高級入境事務主任黃芷葶稱， 較早前一項非法勞工行動中，在一間餐廳拘捕5名從事清潔工作的逾期逗留外傭，他們應徵時均有使用他人身份證，冒充他人身份見工及工作。由於多人均以相同手法求職，入境處調查後揭發現有身份證持有人，借出自己的身份證予不可合法受僱的人，包括外傭或持不允許僱傭工作擔保書（行街紙）的人見工。身份證持有人會借出自己的銀行戶口出糧，又借出自己的提款卡提款。黑工出糧之日，他們會抽取2,000元，作為借出身份證和銀行戶口的報酬。

案中黑工每月約有1.8萬港元收入，扣除2,000元仍有1.6萬元收入，因此鋌而走險犯法；案件涉款合共近250萬港元。處方經調查後採取執法行動，先後拘捕了今日案中55歲菲律賓籍香港男居民及另一名菲律賓籍的香港女居民，並相信男被告透過該名女子的安排，將自己的身份證和銀行戶口，轉讓給該女子持行街紙的印度籍丈夫去見工、工作和出糧。

今年4月30日，該名女子已被裁定非法轉讓身份證、串謀使用他人身份證、洗黑錢、及串謀洗黑錢等8項控罪成立，判監36個月；其印度籍丈夫亦因從事非法工作和串謀使用他人身份證，被判監15個月。今日（11月18日）案中男被告則分別被控一項非法轉讓身份證罪和一項洗黑錢罪，今日在沙田裁判法院承認控罪，合共被判監15個月。案件確實仍在調查中，不排除有更多的人會被捕或被起訴。

入境處提醒市民，將身份證轉讓給其他人或使用、保管或管有他人身份證，而無合法的權限或合理的辯解，即屬違法；即使是借給朋友，亦屬違法，一經定罪，最高判罰款港幣10萬元和入獄10年。入境處會鍥而不捨地打擊非法勞工，保障本地勞工的就業機會。處方亦非常關注類似的犯案手法，會繼續打擊相關罪行，如發現有牽涉到更嚴重的犯罪行為，例如涉及洗黑錢行為，定會搜集足夠的證據，向律政司尋求意見之後，以相關罪名提出起訴。

入境事務處（反偷渡情報局）高級入境事務主任黃芷葶（右）交代案件。（翁鈺輝攝）

處方重申，洗黑錢是屬嚴重罪行，根據有組織及嚴重罪行條例，如果有任何人處理已知道或相信代表從可公訴罪行得益的財產，即屬犯罪，最高可判罰款港幣500萬元和入獄14年。入境處呼籲市民切勿以身試法，將自己的身份證或銀行戶口，轉讓給其他人作不法用途，亦提醒僱主在招聘時，必須確保求職者可合法受僱，僱主在查閱求職者的身份證時，必須小心核對身份證上的資料和樣貌，確保求職者是合法持有人。如有所懷疑，都可以向入境處舉報。入境處會繼續密切留意相關行為，嚴厲去打擊相關罪行。