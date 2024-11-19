精進屢欠薪　集團主席通告辯解﹕銀行提高保證金85%、未收到糧款

工程公司「精進建築」前年涉秀茂坪安達臣道房協地盤天秤倒塌事故，近年又捲入欠薪風波，其位於柴灣創富道的水務署暨懲教署總部大樓項目，近200名二判工人指遭大判「精進」欠薪兩個月，涉及金額近1,000萬元，工人代表今早在地盤外拉橫額及喊口號追薪。精進建築母公司興聯集團主席潘榕發出通告，聲稱「啞仔吃黃蓮，有苦自己知」，指稱銀行要求繳付的保證金大幅增加至100%，令公司的流動資金不能運用；加上公司遇到其餘問題，包括工程總額28億元中只收到6億元，令他們無法支薪。



今日（19日）早上，約40名工人代表在柴灣創富道水務署總部暨香港及離島分署及懲教署總部大樓外追討欠薪，指大判「精進建築」欠薪近1,000萬元。「精進」代表在場，但拒絕與工人談判。

精進建築母公司興聯集團主席潘榕，就欠薪指控發通告。（黃偉民攝）

工人代表在地盤外拉橫額追欠薪。（黃偉民攝）

記者於現場見到一 張由興聯集團主席潘榕發出通告，題為「豈能盡如人意●但求無愧我心」。他表示「公司遇上從未經歷的問題和困難」，又說「啞仔吃黃蓮，有苦自己知」。他指銀行為自我保護，對其工程的「履約保證金」由15%大幅增加至100%，而這額外的85%保證金，正是其公司的流動資金，結果因此不能運用，感到「非常無奈」。

工人代表在地盤外拉橫額追欠薪。（黃偉民攝）

潘榕列出公司面對的4個問題：

1. 有關建築署位於柴灣水務署/懲教署總部大樓項目，兩把天秤於2022年3月獲批，不久後突然收到通知，要重新再入審批；最終改為3把天秤，可容許荷載減低。結果令工程延誤，而牽連相應的工程要求。

2. 上述項目工程總額約28億元，2022年2月至今，共收約6億元，有兩期糧款一直未收到。公司曾向部門查詢，但未獲合理回覆。

3. 建築署位於渡華路消防局工程項目，因當地基鐵樁遇有水位下降而出現危險情況，公司已完成緊急工程，有關部門至今仍未啟動合約，令公司無法獲批糧款。

4. 今年年初謠傳公司吊銷牌照，令持份者恐慌，有分判商要求現金交收。

潘榕稱，他與公司正盡力完成餘下工程。

工人代表范先生（左）及工會代表周思傑在場。（黃偉民攝）

今早香港建造業總工會理事長周思傑在地盤外協助調解，他指出「精進」的代表亦有在場，但對方態度強硬，拒絕與工人對話，只着工人往勞工處登記。周說：「佢哋（精進）一貫態度係唔會同工人傾，真係令人費解，咁除非精進出咗（糧）畀二判，二判唔出糧就話搵勞工處啫，精進都無出，搵勞工處係咩意思呢？」

周思傑指出，建築署在某程度上屬於業主，作為管理方也有責任，要促使「精進」支薪，但建築署指事件屬勞資糾紛，現時也在協調中。勞工處則呼籲工人先登記，然後跟法律程序，由法庭判決。

周思傑強調，工人並非強求即時全部出糧，只希望「精進」有出糧的時間表，以解燃眉之急。至上午10時半左右，部分工人前往勞工處登記，和平散去。