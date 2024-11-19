一周3宗扶手電梯意外｜港鐵黃埔站搭客跌倒「一撞四」　兩人送院

本港一星期內，發生第3宗涉及扶手電梯的意外。今午（19日）約3時42分，港鐵黃埔站近C、D出口，據報有人從扶手電梯跌下受傷。救護員為兩名傷者檢查及包紮，將兩人送往伊利沙伯醫院治理。港鐵回覆《香港01》查詢表示，初步調查相信有搭客使用扶手電梯時，疑失平衡而跌倒，撞跌另外4名搭客，其中兩人由救護車送院。



港鐵黃埔站發生涉及扶手電梯的意外，兩人受傷送院。

港鐵回覆《香港01》查詢表示，今午3時36分，觀塘綫黃埔站一條連接大堂及月台的扶手電梯突然停止運作，車站職員即時前往現場查看，見到有4名乘客在扶手電梯上等待協助。職員上前協助受傷乘客，隨後救護車到場將其中兩人送院，其餘乘客自行離去。相關扶手電梯經檢查確保運作正常後，約於下午4時30分重開。

初步調查顯示，事發時一名乘客使用扶手電梯時懷疑因失平衡而跌倒，站在後面的另外4名乘客亦受牽連跌倒，有其他乘客按動緊急掣將電梯制停。港鐵強調，十分關注電梯安全，乘客在使用扶手電梯時，緊記緊握扶手，左右企穩，注意安全。如乘客感到不適，應使用升降機或向職員求助。

港鐵黃埔站發生涉及扶手電梯的意外，兩人受傷送院。

翻查資料，今次已是一星期內本港第３宗扶手電梯意外。上周三（13日）晚上約10時半，一名身有酒氣的男子，疑在港鐵長沙灣站一條連大堂及月台的扶手電梯上失平衡，失足滾落如骨牌般壓倒後方乘客，事件中合共4人受傷，由救護員送院。事發後有傷者事發後仍然心有餘悸，情緒激動並大罵肇事男子：「一個唔好意思，你殺死好多人啊！」亦有傷者哭訴「以為自己死得」，並由從旁丈夫安撫。有目擊者指當時見傷者猶如「骨牌咁跌落嚟」，情況驚險。

▼11月13日港鐵長沙灣站扶手電梯意外▼



港鐵長沙灣站一名男子乘扶手電梯期間懷疑失平衡，骨牌式撞到多人，3名女乘客被波及受傷。（曹德熙攝）

港鐵長沙灣站一名男子在扶手電梯疑失平衡跌下，並骨牌式撞到多人，港鐵職員趕至，暫停涉事扶手電梯並圍封。（曹德熙攝）

至本周日（17日）下午5時許，一個湖北旅行團途經港鐵尖東站L6出口附近行人隧道一條扶手電梯時，其中一名女遊客疑失平衡，從梯級上滾落，亦如骨牌般壓倒後方其他旅客，多人被波及，最少6人受傷，有男傷者小腿血流如注，染滿長褲。惟部分傷者被送上救護車治理後，得悉急症室收費高昂，拒絕送院。最終有一名傷者被送往廣華醫院治理。

▼11月17日尖東扶手電梯意外▼



有熱心男子扶起倒臥提手梯上的男傷者。

有男子腳部受傷流血。

多人倒臥扶手電梯上。

數名傷者被送上救護車治理。（羅日昇攝）