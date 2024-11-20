葵涌兩男交收毒品遇截查　其中一人涉襲警　警拘兩人檢$20萬K仔

葵涌發現「毒品快餐車」。消息稱，今日（20日）凌晨零時許，警方葵涌分區特遣隊在區內展開打擊毒品行動，在寶梨街8號怡峰苑內的交匯處埋伏時，發現電單車駛至上址，兩名非華裔男子進行毒品交易。警員上前截查，兩人隨即反抗，鐵騎士更打傷一名警員，並將毒品棄置地上。其他警員見狀，一擁而上將疑人制服。



涉案鐵騎士被帶上警車。

警員展示檢獲的毒品。

警員拘捕上述兩名涉案男子，兩名被捕人均通過快速口腔液測試，先後被帶署扣查。據悉警方檢獲約400克懷疑氯胺酮，市值約20萬元。遇襲警員鼻部受傷流血，需要接受治理。

被捕男子駕駛電單車前往上址進行毒品交易。（陳永武攝）

警方表示，今日（20日）凌晨零時18分，葵涌分區特遣隊在葵涌寶梨街8號進行反毒品行動期間，發現兩名非華裔男子從電單車下車，形跡可疑。警員遂上前截查，惟他們極力反抗，並意圖逃走，隨即被警員制服。一名男警在幫忙制服22歲男司機時受傷。

經初步調查，警員在男司機身旁檢獲重約400克懷疑氯胺酮，市值約20萬元，他亦未能出示有效駕駛執照，涉嫌販運危險藥物、襲警、拒捕、無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕，另一名25歲男子亦涉嫌販運危險藥物及拒捕被捕，現正被扣留調查。案件交由葵青警區刑事調查隊第五隊跟進。遇襲男警鼻部受傷，清醒送往瑪嘉烈醫院接受治理。

警方強調，販毒，襲警及無牌駕駛屬嚴重罪行。根據本港法例，販運危險藥物一經定罪最高可判終身監禁，而襲擊警務人員，一經定罪，最高亦可判監禁兩年。警方呼籲市民切勿以身試法。

據了解，兩人來自巴基斯坦，持有本港身份證。