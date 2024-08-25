公主道可疑車︱40歲男遇查逃走撞傷警　被控襲警等七罪周一提堂

何文田公主道上周五（23日）發生狂亂駕駛而傷人案。一名40歲姓潘無業男，駕駛一輛藏有毒品的租車，遇查時開車企圖逃走，期間倒車撞傷一名男警員，多名警員一度擎槍戒備及用棍拍打車輛，終將可疑車截停及拘捕該司機。



警方今日（25日）表示，該名40歲潘姓男司機，已被暫控一項「未獲授權而取用交通工具」、一項「狂亂駕駛」、一項「襲擊警務人員」、一項「販運危險藥物」、一項「藏有他人身份證」、一項「無牌駕駛」及一項「駕駛沒有第三者保險的車輛」罪，案件將於明日（26日）上午在九龍城裁判法院提堂。

意外中一名男警受傷，戴上頸箍及氧氣罩送院。（鄧海興攝）

案發於前晚（23日）約7時32分，警方接獲租車公司報案，指7月時有人向其公司租用一輛私家車，惟逾期未還無續租，租車公司GPS定位顯示車輛位於黃大仙區。警方遂展開「捷進行動」監察去向，發現該車於九龍城及紅磡一帶多次衝燈、逆線及違反路面標記。

其後在晚上8時許，可疑車停泊在公主道一油站對出小路，警方於公主道部署汽車分流監察，但可疑車加速撞向前方市民車輛，7名警員擎槍示警，有警員用警棍敲打車窗，其中一名衝鋒隊男警被車尾撞跌，捲入車底向後拖行受傷。事件中，4車損毀，1警受傷。

意外後，有市民質疑警方用市民車輛作「人肉路障」，警方在記者會上強調，可疑車停在公主道一油站附近的小路，警方在400米外部署分流，行動並非要追截可疑車輛，只是監察其去向。但根據市民提供的影片位置，兩地點相距約180米，與警方在記者會提及的距離有所出入。

何文田公主道警方疑追截可疑車時，一名男警捱撞受傷送院，可疑亦連環撞到多架車輛。（梁偉權攝）

案發於上周五（23日），疑犯被捕後，蒙黑色頭套在場接受調查。（李家傑攝）

▼警擎槍持警棍包圍 可疑車突圍撞傷男警▼



+ 3

▼疑犯黑布蒙頭受查 警包圍車輛搜證▼



+ 2