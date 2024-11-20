海關6月破毒品案續追查　另揭$5,300萬洗黑錢案　4男女被捕

香港海關根據一宗於今年年中偵破的毒品案件作跟進調查，昨日（19日）成功偵破一宗涉及處理販罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約5,300萬元。兩名本地女子及兩名本地男子懷疑涉案被捕，年齡介乎23歲至41歲。



海關跟進調查年中一宗毒品案件，昨日（19日）成功偵破一宗涉及處理販罪得益的懷疑清洗黑錢案。

今年6月，海關偵破一宗涉及約2,800萬元的毒品案件，拘捕懷疑涉案的兩名本地女子及一名本地男子，年齡介乎23歲至25歲。海關展開財富調查，經資金流向分析後，發現該3名被捕人士的個人銀行帳戶於2021年1月至2024年6月期間有大量懷疑涉及犯罪得益的可疑交易。同時，調查亦發現一名41歲本地男子涉嫌收取該些懷疑犯罪得益，並在上述期間處理大量不明來歷款項。4名被捕人士處理的可疑交易涉款共約5,300萬元。

經進一步調查後，海關昨日根據《有組織及嚴重罪行條例》，以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕該名41男子，並搜查他位於西灣河的住所。行動中，檢取了2部手提電話及一批銀行帳戶文件。同日，海關再以洗黑錢罪名拘捕因有關販毒案件而正被還押的3名被捕人士。該3名被捕人士繼續被還押，41歲的被捕男子獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。

市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑參與洗黑錢的活動。