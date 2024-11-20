大地任我行｜九龍灣私家車剷行人路行駛　警查天眼拘女司機控危駕

日前九龍灣驚現白色積架（Jaguar）SUV私家車「大地任我行」，剷上行人路行駛，被目擊者拍下影片，引起網民熱議。警方指留意到網上片段，運用了警方在九龍灣安裝的防罪閉路電視系統，迅速還原該私家車的行車路線及其駕駛過程。



東九龍總區交通部調查及支援組人員經調查後，今日（20日）下午在啟德拘捕涉案36歲姓劉女司機，她已被暫控一項危險駕駛罪，案件將於下月4日在觀塘裁判法院提堂。涉事私家車已被扣留在九龍灣汽車扣留中心作檢驗。



由對面馬路拍攝的影片則見到，當時私家車整架車已在行人路上。（香港交通及突發事故報料區fb/Kat Shum）

警方表示，留意到網上片段顯示，周一（18日）下午一輛白色私家車沿牛頭角宏照道往常悅道方向行駛，當駛近零碳天地時，該私家車突然減速，並於交通燈控制的過路處駛上行人路，令數名途人向兩邊爭相走避，而該私家車再沿常悅道行人路行駛約20米後離去。事件中沒有人受傷。

一名女子站在私家車左邊與司機對話；有途人因行人路受阻，要繞道到車前而行。（香港交通及突發事故報料區fb/Kat Shum）

據目擊者拍攝的影片可見，私家車停在零碳天地對開常悅道的行山路上，數名男女站在車的左邊，其中一名女子與私家車司機對話，長髮司機曾指向前方，女子則指向車的右方。當時有不少途人經過常悅道，由於被私家車阻路，惟有繞到車前再繼續前行。

私家車在常悅道行人路上往宏光道方向駛去。（香港交通及突發事故報料區fb/Kat Shum）

另一段影片則由馬路斜對面拍攝，一開首已見私家車整輛在行人路上，其後私家車突然駛前，之後繼續在行人路上，沿常悅道往宏光道方向行駛。私家車一直在行人路前行約20米後，才駛回馬路。

私家車在常悅道行人路上，往宏光道方向行駛約20米後，才駛回馬路（箭咀示）。（香港交通及突發事故報料區fb/Kat Shum）

有網民前日（18日）將影片上載到社交平台，貿疑「乜而家行人路行得車嘅咩？」有人留言回應，認為私家車是想駛入零碳天地泊車；亦有人質疑私家車司機已涉嫌危險駕駛；更多網民則留言希望拍攝者報警，讓警方執法，片段上載者則回應稱，有很多人拍下事發照片和影片並上載到社交平台，且拍攝到私家車車牌和司機樣貌，「相信警方及交通部，會有適當嘅跟進啩」。警方經調查後，在今日公布已拘捕及落案起訴涉案女司機。

警方呼籲，道路使用者，無論司機或行人，都應該留意四周環境情況，並應謹記遵守交通標記及其他交通規則，切勿貪一時之便捷，而罔顧自己或其他道路使用者安全。根據香港法例374章道路交通條例，危險駕駛屬嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁3年，罰款2.5萬及停牌2年。