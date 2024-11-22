車CAM直擊│男子粉嶺公路徘徊多車急停閃避　司機：驚佢開我車門

新界粉嶺公路發生有人在公路徘徊事件，險象環生，所幸未有釀成意外。有駕駛人士向《香港01》提供車CAM片段，顯示昨日（21日）中午時份，一名男子突然走出公路，多輛汽車包括大貨車等須急停閃避。該名男子隨後跑向報料人的車，司機直言：幾驚佢開我車門！」所幸未有發生此事。報料人隨即向警方報案。



警方回覆《香港01》指，警方接獲報後派員前往截停該名男子，他並無表面傷，隨後召救護車將其送院檢查。



男事主在公路上走近私家車。(讀者蔡先生提供)

駕駛人士蔡先生向《香港01》表示，事發約昨日（周四/ 21日）中午12時42分，當時他正駕駛車輛前往元朗買菜，期間車輛沿粉嶺公路行駛、途至古洞附近時，突然見前方有車輛急停，亦有車輛呈「S型」扭軚，於是隨交通狀況立即停車，始知原來前方急煞是避人。他憶述當時正在快線行駛，時速大約80公里。

男事主在公路上走近私家車。(讀者蔡先生提供)

未幾，就見到一名男子逗留在公路的中線位置，其後突然向他的車跑過來，嚇得他手足無措：「佢行埋嚟我架車側邊，我有啲驚訝，驚佢開我車門。之後我揸走咗，佢向後跑。」他續指，「其實我都唔知佢喺邊度跑出嚟，聽朋友講好似唔係第一次」。他在安全情況下報警，並引述報案中心指，原來已接獲多人報案，並已派警員到場處理。

男事主在公路上走近私家車。(讀者蔡先生提供)

警方回覆《香港01》指，警方在21日下午12時35分接獲多個報案，指粉嶺公路近燈柱EA2211，有人在公路上行走。警員到場發現該名23歲男事主，並將他帶上警車離開公路範圍，他並無表面傷，但有病歷，故須召救護車到場，將其送往北區醫院檢查。案件列作「發現遊蕩人士」處理，並無人被捕。