60歲男子蘇月良為救墮海少女喪生　獲追授銀英勇勳章

今年4月，一名15歲少女在鴨脷洲海怡半島對開墮海，當時在岸邊釣魚的60歲男子蘇月良落水救人，不料與少女一同遇溺。蘇月良獲救後證實死亡，少女留醫兩日亦告不治。蘇月良因救人而喪生，政府早前已根據「向捨身救人者家屬提供經濟援助計劃」，發放600萬元予蘇月良的家屬。今日（22日）政府在憲報公布行政長官向已故蘇月良先生追授銀英勇勳章，表揚他因英勇救人而犧牲性命，表現英勇和無私的精神；英勇勳章將於2024年度勳銜頒授典禮中頒授。



60歲男子蘇月良於4月11日晚上，在海怡半島對開落水拯救墮海少女時遇溺死亡，警方於現場岸邊檢獲釣魚用品。（任葆穎攝）

事發於今年4月11日晚上7時許，一名15歲少女在鴨脷洲海怡半島16座對開墮海，當時在岸邊釣角的蘇月良見狀，隨即落水救人，不料與少女一同遇溺，漂浮在岸邊距離約百米海上。蘇月良被救起送院後證實死亡，少女留醫兩日後亦惜告不治。

直到7月，政府宣布根據「向捨身救人者家屬提供經濟援助計劃」，發放600萬元予蘇月良的家屬。而負責批核申請的「向捨身救人者家屬提供經濟援助委員會」、勞工福利局局長孫玉菡表示，雖然蘇月良不認識涉事少女，但仍竭力拯救對方，其行為「展現了令人敬佩的勇氣和無私的精神，值得我們致以最崇高的敬意」，希望今次發放的經濟援助金可為蘇的家屬「提供一點幫助」。