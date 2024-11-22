中環歐陸貿易中心扶手梯工傷｜18歲學徒墮坑 困逾1小時送院亡
撰文：黃偉民
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中環發生維修扶手電梯的奪命工業意外。今日（22日）下午2時13分，一名男工人在德輔道中21至23號歐陸貿易中心維修扶手電梯時，意外跌落扶手電梯入口處一個坑槽被困，其同事發現他沒有反應，立即報案求助。
消防員和救護員帶同工具到場，逾一小時後終成功救出18歲男事主，惟他已陷昏迷，滿臉鮮血，救護員邊為他進行心外壓、邊將他送院搶救，惜最終證實不治。警員正調查意外成因。勞工處表示，接報後已即時派員到現場，現正調查意外原因。機電工程署則回覆《香港01》查詢指，調查初步發現自動梯工程人員在進行檢查時，自動梯突然啟動，人員因而被困梯頭機房。
工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，18歲姓盧男事主為維修學徒，據知已投身工作約兩年，事發時相信有師傅在場。蕭指出，一般維修扶手電梯時要確保機械無轉動、電梯無通電；如工人要進入坑槽維修，必須返回地面才再啟動電梯。目前暫不清楚事發時工人有沒有安全設備，意外起因仍有待當局調查。
蕭倩文又指，除這宗意外，今日東涌亦發生另一宗奪命工業意外，一名工人遭升降台夾斃。工權會對於單日發生兩宗奪命意外感到痛心，認為響起很大的警號，促請業界及政府等「幫手諗下點樣解決」。
機電工程署回覆《香港01》查詢指，今午接獲消防處通知，中環歐陸貿易中心有自動梯工程人員被困於自動梯機器間。機電署派員到場調查，初步發現有關人員在進行檢查時，自動梯突然啟動，人員因而被困梯頭機房。機電署表示，會協助相關部門調查，並會就調查結果制定改善措施，以避免不幸事故再次發生。