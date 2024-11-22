中環歐陸貿易中心扶手梯工傷｜18歲學徒墮坑　困逾1小時送院亡

中環發生維修扶手電梯的奪命工業意外。今日（22日）下午2時13分，一名男工人在德輔道中21至23號歐陸貿易中心維修扶手電梯時，意外跌落扶手電梯入口處一個坑槽被困，其同事發現他沒有反應，立即報案求助。



消防員和救護員帶同工具到場，逾一小時後終成功救出18歲男事主，惟他已陷昏迷，滿臉鮮血，救護員邊為他進行心外壓、邊將他送院搶救，惜最終證實不治。警員正調查意外成因。勞工處表示，接報後已即時派員到現場，現正調查意外原因。機電工程署則回覆《香港01》查詢指，調查初步發現自動梯工程人員在進行檢查時，自動梯突然啟動，人員因而被困梯頭機房。



中環歐陸貿易中心一名男工人維修扶手電梯時跌入坑槽被困，逾一小時後被救出，昏迷送院搶救後不治。（陳浩然攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，18歲姓盧男事主為維修學徒，據知已投身工作約兩年，事發時相信有師傅在場。蕭指出，一般維修扶手電梯時要確保機械無轉動、電梯無通電；如工人要進入坑槽維修，必須返回地面才再啟動電梯。目前暫不清楚事發時工人有沒有安全設備，意外起因仍有待當局調查。

消防員和救護員到場救援。

蕭倩文又指，除這宗意外，今日東涌亦發生另一宗奪命工業意外，一名工人遭升降台夾斃。工權會對於單日發生兩宗奪命意外感到痛心，認為響起很大的警號，促請業界及政府等「幫手諗下點樣解決」。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文對單日發生兩宗奪命工業意外表示痛心。（陳浩然攝）

機電工程署回覆《香港01》查詢指，今午接獲消防處通知，中環歐陸貿易中心有自動梯工程人員被困於自動梯機器間。機電署派員到場調查，初步發現有關人員在進行檢查時，自動梯突然啟動，人員因而被困梯頭機房。機電署表示，會協助相關部門調查，並會就調查結果制定改善措施，以避免不幸事故再次發生。

消防員帶同工具到場救援。

據報一名男工維修扶手電梯時，意外跌落扶手電梯的坑槽被困。（黃偉民攝）