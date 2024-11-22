東涌奪命工傷｜迎東路地盤男工被夾升降台與天花　昏迷送院後不治

東涌發生奪命工業意外。今（22日）午3時18分，警方接獲一名男子報案，指迎東路12號一地盤內，有一名男工人被夾於升降台，不省人事。救援人員趕抵救出年約57歲的事主，他陷入昏迷，由救護車送往北大嶼山醫院搶救後，下午4時41分證實不治。



消息稱，死者為油漆工，今日第一日到該地盤工作；有附近地盤工人指，目睹事主被夾於升降台與天花板之間。警方將案件列作「工業意外」處理，現正調查事件。

涉事地盤位於迎東路12號。（王譯揚攝）

事主被夾於升降台與天花之間，送院搶救後不治。（讀者提供）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，對意外感到痛心，從上次5日3宗死亡意外到現在，短短一個星期多，再次發生嚴重工業意外，確實要響起一個「好大的警號」，並呼籲要業界、政府、各部門幫手解決，以防同類悲劇重現。

蕭倩文表示，據工權會了解，是次意外涉及一個蜘蛛升降台，一名50餘歲的油漆工人在上面操作時，懷疑升降台過度升高，令工人夾在橫樑下失救。蕭續指，升降台嚴重意外今年已發生最少4宗，造成2死1重傷1受傷，希望勞工處及業界盡快調查公布意外原因，若涉機件設備不足，請立即改良；若涉訓練不足，請盡快加強強制訓練去改善。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文接連有奪命工業意外感到痛心。（陳浩然攝）

勞工處回覆指，現正調查今日（22日）下午在東涌發生的一宗致命工作意外，而意外中一名男子死亡。處方接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

翻查資料，是次為今年內第4宗因升降台上升而夾到工人受傷的事故。第一宗發生於今年1月15日，下午2時18分，警方接報啟德承豐道承啟道交界一地盤女工人，被較剪式升降台夾到頭部，陷入昏迷。救援人員趕往現場，用吊臂運載傷者到地面，再由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

▼1月15日啟德承豐道承啟道交界一地盤工傷▼



1月15日，事主送院時戴上頸箍，痛苦呻吟，須以氧氣罩協助呼吸。（黃學潤攝）

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第二宗發生在今年5月8日，中午12時17分，警方接報牛頭角啟德體育園發生工業意外。一名工人昏迷由救護車送往廣華醫院搶救。當時消息稱，52歲姓黎男事主當時負責駕駛升降吊臂，於今早約10時升上球場頂部進行鋁板工程，惟吊臂升至球場頂部時，事主突然失去知覺。

5月8日，有網民在社交平台上載啟德體育園內部情況。（香港突發事故報料區新版/荔枝角洪嘉豪圖片）

第三宗發生在周日（17日）晚上約10時29分，警方接獲報案，指一名30餘歲男工人，在三跑地盤工作期間被困於吊臂車。救援人員接報趕至救出事主，他胸口受傷，陷入昏迷，隨即將他送往北大嶼山醫院搶救。當時初步得悉，事主當時在吊臂機上，進行天幕工程，期間疑被壓在吊臂與天幕玻璃之間，導致胸口受創昏迷。

11月17日，男傷者由救護車從北大嶼山醫院，轉送瑪嘉烈醫院治療。(陳永武攝)