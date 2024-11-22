東涌奪命工傷｜房署：油漆工操作升降台出事　要求有利停工及協助

東涌迎東路一個公屋地盤，今午（22日）發生奪命工業意外，一名57歲油漆工被夾於升降台與天花之間，送院後不治，勞工處正調查意外原因。房屋署表示，非常關注事故，向死者家屬表示慰問，初步相信死者進行油漆工序期間，在操作升降台時發生意外。承建商有利建築有限公司已立刻暫停有關工程，署方已要求承建商即時向涉事工友的家屬提供協助。



涉事地盤位於迎東路12號。（王譯揚攝）

房署指，有關地盤為房委會於東涌第99區的公營房屋項目，上址正進行上蓋工程。據了解，涉事工友正在升降台上進行油漆工序，有戴安全帶，在操作升降台時發生意外。事發後，地盤人員即時召喚救護車將傷者送院，承建商有利建築有限公司立刻暫停有關工程，房屋署駐地盤人員亦立即跟進，向管理層報告事故。

署方的總建築師，勞工處、警方及消防處已到場跟進，事故原因仍在調查當中，署方會盡力配合勞工處和警方的調查。房屋署會檢視其他房委會地盤類似工序的安全情況。同時會盡快安排與承建商進行會面，要求承建商提交詳細的調查報告及將要加強的安全管理措施，以防止類似事故發生。署方指，會嚴肅跟進事件，並根據調查結果對承建商採取適當的處分，亦要求承建商即時向涉事工友的家屬提供所需的協助。

事主被夾於升降台與天花之間，送院搶救後不治。（讀者提供）

案發於今（22日）午3時18分，警方接獲一名男子報案，指迎東路12號一地盤內，有一名男工人被夾於升降台，不省人事。消防人員趕抵救出年約57歲的事主，他上半身多處受傷並陷入昏迷，由救護車送往北大嶼山醫院搶救後，下午4時41分證實不治。

消息稱，死者為油漆工，今日第一日到該地盤工作；有附近地盤工人指，目睹事主被夾於升降台與天花板之間。警方將案件列作「工業意外」處理，現正調查事件。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文接連有奪命工業意外感到痛心。（陳浩然攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，對意外感到痛心，從上次5日3宗死亡意外到現在，短短一個星期多，再次發生嚴重工業意外，確實要響起一個「好大的警號」，並呼籲要業界、政府、各部門幫手解決，以防同類悲劇重現。

蕭倩文表示，據工權會了解，是次意外涉及一個蜘蛛升降台，一名50餘歲的油漆工人在上面操作時，懷疑升降台過度升高，令工人夾在橫樑下失救。蕭續指，升降台嚴重意外今年已發生最少4宗，造成2死1重傷1受傷，希望勞工處及業界盡快調查公布意外原因，若涉機件設備不足，請立即改良；若涉訓練不足，請盡快加強強制訓練去改善。

東涌新填海區第99區公屋發展計劃興建5座公屋，其中第5座會以「組裝合成」建築法建造。（房委會圖片)

翻查資料，東涌新填海區第99區公屋發展計劃，興建共5座公屋，其中第5座會採用混凝土「組裝合成」建築法建造，樓高12層，提供約200個單位。每個單位由2-4個「盒仔」組裝而成，「盒仔」會於內地廠房製造之後運至香港組裝。

「東涌99」第5座作為首個計劃是因為該區位於新填海區，土地較為平坦，附近亦有空地提供物流以及儲存空間，方便現場安裝物流。加上「東涌99」第5座提供1-2人、2-3人、3-4人、4-5人等4種單位以測試每一種組裝合成模組合併的可見性以及效率。「組裝合成」建築法2.0 即吊運及安裝多件組件，其後於組件上方安裝結構連接，以做到「即運即吊」節省儲存空間。