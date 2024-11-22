中環歐陸貿易中心工傷｜學徒墮坑亡　機電署：電梯突啟動

中環今午（22日）發生維修扶手電梯的奪命工業意外，一名18歲姓盧維修男學徒，在德輔道中21至23號歐陸貿易中心維修扶手電梯時，意外跌落扶手電梯入口處一個坑槽被困，被困逾一小時始救出，送院後惜告不治。職業訓練局（VTC）證實，盧男為職訓局成員院校青年學院學生。機電工程署回覆《香港01》查詢證實，涉事學徒檢查電梯期間，扶手電梯「突然啟動」，令學徒被困梯頭機房。中區警區重案組已接手調查。



中環歐陸貿易中心一名男工人維修扶手電梯時跌入坑槽被困，逾一小時後被救出，昏迷送院搶救後不治。（陳浩然攝）

職訓局回覆《香港01》查詢表示，該局學徒事務署今午接獲通知，一名註冊學徒發生意外，學徒事務署已即時與其僱主了解及跟進事件，而該學徒是職訓局成員院校青年學院兼讀制課程學生。對於有學徒不幸離世，職訓局深表難過，並對死者家屬致以最深切的慰問，及將盡力提供適切協助。

消息指，盧男當時與另外4名同事，在歐陸貿易中心一條由2樓通往3樓的扶手電梯，為電梯進行定期檢查，其間扶手電梯突然移動，令他失平衡跌入坑槽。消防接報趕至現場後，發現扶手電梯坑槽非常狹窄，需動用更多工具才可救出盧男。

中環歐陸貿易中心一名男工人維修扶手電梯時跌入坑槽被困，逾一小時後被救出，昏迷送院搶救後不治。（陳浩然攝）

警方表示，於今午2時13分接報，盧男在歐陸貿易中心維修扶手電梯期間，懷疑失足墮下電梯槽被困。救援人員趕至救出盧男，他全身多處受傷，昏迷被送往律敦治醫搶救，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確認。案件列工業意外，交由中區警區重案組跟進。

消防員和救護員到場救援。

勞工處表示，在得知意外發生後，處方即時派員到意外現場展開調查。我們已向有關承建商發出『暫時停工通知書』，停止該扶手電梯的維修工作，直至我們信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。

處方會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。對於有經濟困難的家庭，勞工處會協助他們申請合適的緊急援助基金。勞工處亦會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社會福利署。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，18歲姓盧男事主為維修學徒，據知已投身工作約兩年，事發時相信有師傅在場。她指出，一般維修扶手電梯時要確保機械無轉動、電梯無通電；如工人要進入坑槽維修，必須返回地面才再啟動電梯。目前暫不清楚事發時工人有沒有安全設備，意外起因仍有待當局調查。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，男事主為維修學徒，事發時相信有師傅在場，意外原因仍有待當局調查。（陳浩然攝）

機電工程署回覆《香港01》查詢指，今午接獲消防處通知，中環歐陸貿易中心有自動梯工程人員被困於自動梯機器間。機電署派員到場調查，初步發現有關人員在進行檢查時，自動梯突然啟動，人員因而被困梯頭機房。機電署表示，會協助相關部門調查，並會就調查結果制定改善措施，以避免不幸事故再次發生。