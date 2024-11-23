蕭澤頤指警隊招募成績令人鼓舞　爆竊案整體下降　惟騙案仍上升

警務處處長蕭澤頤今日（23日）出席警察學院結業會操後，指今年警隊招募工作成績令人鼓舞。今個財政年度4月至10月期間，見習督察的錄取人數比去年同期上升60.3%，警員增長則為32.4%。此外，蕭澤頤指今年首10個月，本港爆竊案較去年同期下跌5.2%，但村屋爆竊案則有所上升；而騙案數字則有36405宗，較去年同期上升7.3%，更即場講解一個新型的「技術支援騙案」，提醒市民多加留意。



警務處處長蕭澤頤指，今年警隊招募工作成績令人鼓舞。

本學大學招募收897份申請，內地大學收510份申請創新紀錄

蕭澤頤指，警隊會持續加強招募策略，9月和10月份警隊出訪12間本地大學，從警察大學招募快線共收到897份申請，較去年同期上升了33.3%；10月和11月份警隊分別前往廣東省暨南大學和福建省華僑大學招募，合共收到510份申請，是警察內地大學招募快線的新紀錄。警隊於今年12月15日再次在警察學院舉辦警察招募體驗日，參與者能夠看到燒槍訓練、學員日常生活和訓練課程，屆時亦可實地面試。

啟德體育園下午將進行演練及壓力測試 警參與充當Red team

蕭澤頤又指，啟德體育園下午將進行演練及壓力測試，屆時警隊會出動機動部隊人員、重點搜查組人員及「專責組」，並會充當一個Red team（紅隊），主要是在壓力測試下檢視各個有份參與的部門在測試中的協調工作。

蕭澤頤指，啟德體育園下午將進行演練及壓力測試。（圖片來源︰啟德體育園官網）

爆竊案較去年同期下跌5.2% 但村屋爆竊案上升

被問到今年騙案及爆竊的數字及防罪成效，蕭澤頤表示今年首10個月共有1043宗爆竊案，較去年同期下跌5.2%，損失金額下跌44%。他指爆竊案今年第一季非常嚴重，當時整體爆竊案於第一季上升56％，損失金額亦上升三成。有見及此，警方加強巡邏，亦部署無人機做巡邏，政府飛行服務隊亦有協助做高空巡邏。過去十個月，警方共拘捕326人，涉及爆竊工具。而警方新安裝的CCTV亦發揮作用，截至11月中已協助偵破約70宗罪案，當中9宗是爆竊案。

然而村屋爆竊案卻有所上升，今年第一季上升1.8倍，現時升幅大幅收窄至今年首10個月的27.3%，他呼籲所有市民在聖誕假期必須鎖緊門窗，離開住所亦要將貴重物品收好；而保安業同工巡邏時，特別在村屋及獨立屋的屋苑，如見到任何可疑人，隨時致電警方。

騙案去年同期上升7.3% 「假冒客服」騙案明顯上升

至於騙案方面，今年首10個月騙案數字有36405宗，比去年同期上升7.3%。與之前兩年的首10個月比較，分別升咗43%及52%，所以今年升7.3%是大幅收窄，而主要來自網購騙案及電話騙案。蕭澤頤指，今年「假冒客服」電話騙案明顯上升，單是假冒客服騙案，首10個月有4515宗，遠遠超過所有騙案的總升幅。

蕭澤頤更講解一個新型的「技術支援騙案」。

蕭澤頤即場講解新型「技術支援騙案」

蕭澤頤更講解一個新型的「技術支援騙案」，受害人使用電腦時，突然出現怪響及出現警告告示，並著受害人打電話尋求技術支援。惟當受害人致電求助時，假技術支援人員則指其電腦可能被侵入，叫受害人小心銀行資料等會被取走，並幫受害人接駁至假警察。其後騙徒向受害人指其銀行資料已被人侵入，著受害人到網上銀行查看及分享網上銀行的畫面，而騙徒從中在受害人的網上銀行抽走金錢。

蕭澤頤呼籲，這種新型騙案手法，之前已在其他亞洲國家出現，今年年初警方已作宣傳，並察覺同類騙案愈來愈盛行。時至今日，已有58宗同類型案件，損失金額達5900萬，最大損失金額為1100萬。