警邀過來人講解太空油禍害　資料派學校加強教育　擬用試紙助執法

近期太空油成為年青人新興濫用的毒品，警務處處長蕭澤頤今日（23日）出席警察學院結業會操後，指警方已加強蒐集情報打擊太空油，亦已邀請曾吸食太空油的過來人和醫護人員講解太空油禍害，並準備將相關資料交予所有學校，希望學校在課堂上播放。警方亦正積極尋找試紙，希望將來可即場測試煙油是否含有依托咪酯成分，從而提高阻嚇力。



警務處處長蕭澤頤指，警方已加強情報搜集和打擊太空油。

警務處處長蕭澤頤表示，所謂「太空油」是混雜了有害物質的煙油，一般含有依托咪酯成分，通常被醫生用作鎮靜用途，但不法份子卻在太空油加入其他毒品，例如K仔、大麻及可卡因等，亦會加入果汁味，吸引年輕人吸食。但長期吸食和濫用太空油會導致上癮，嚴重會引致窒息，甚至死亡。

蕭澤頤續指，今年首10個月警方已偵破59宗與太空油有關的案件及拘捕逾90人，多個警區亦已加強搜集情報和執法行動。早前葵青警區就搗破一個毒品儲存倉，檢獲大量太空油和其他毒品，拘捕17人，當中13人為學生，社會亦關注愈來愈多年青人吸食太空油。

蕭澤頤指，葵青警區搗破一個毒品儲存倉，檢獲大量太空油和其他毒品（黃學潤攝）

蕭澤頤直言，政府爭取明年第一季完成把「太空油」主要成分依托咪酯納入《危險藥物條例》管制，但警方相信立法前的宣傳及教育非常重要，所有與青少年工作相關的持份者，包括警察、社工、家長和學校應一同努力。警方已盡力尋找吸食太空油的過來人現身說法，講出濫用的禍害；亦邀請醫護人員講解太空油對人體造成的影響。警方準備將相關資料交予所有學校，希望在課堂上播放予學生觀看，相信提升宣傳教育的成效。

另外，警方正積極尋找試紙，如警方在街上巡邏見到任何人行為可疑，懷疑吸食太空油，可即場使用試紙測試煙油是否含有依托咪酯成分，從而提高阻嚇力。