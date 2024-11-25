上水客貨車涉撞老婦逃去　沿途逆線衝燈　警拘48歲迷幻男狂亂駕駛

上水發生瘋狂駕駛事件。上周六（23日）凌晨時份，據報一輛客貨車，在上水行駛期間撞倒一名老婦，導致她受傷倒地，牙齒甩脫，所幸未有生命危險。惟涉事客貨車意外後不顧而去。有熱心司機見狀報警，並開車尾隨肇事車輛，赫見有人沿途逆線、不依路牌指示轉彎甚至衝燈。最終，交通警趕至將其拘捕，據了解有人涉毒後駕駛等罪名，被拘捕帶署。



交通警趕至加入追捕。

事發於上周六（23日）凌晨時分，警方接獲熱心市民報案，指發現一輛客貨車在上水馬會道往文錦渡方向，先撞向水馬再撞倒一名推著手推車的老婦，但未有停下更即時駛走。

《香港01》獲得一段車CAM片段，可見片主駕車尾隨涉事客貨車，客貨車疑在夜間行車未有亮起頭燈。片段可見，客貨車沿天平路行駛，期間沿途靠右逆線行車，當對面線有私家車駛至時亦毫不退讓，反而要正線的私家車打死火燈退後讓他。

隨後，客貨車駛至一個燈口時，見紅燈停下，選擇了不能左轉的路口，惟隨後卻左轉。此後，客貨車曾在一個路口衝紅燈，尾隨片主未有緊隨。此後，片段可見涉事客貨車沿沙頭角公路駛至坪輋，有交通部警車趕至，片段未幾結束。沿途所幸客貨車的車速不高，故未有再造成意外。

交通警趕至加入追捕。

警方表示，23日於凌晨零時05分接獲報案，指有一輛客貨車在馬會道撞倒一名老婦，隨後逃去。救援人員到場，發現該名69歲姓廖老婦手腳受傷清醒，但牙齒脫落，由救護車送往北區醫院治理。

警方隨後在禾徑山路堆填區對開，截獲涉案客貨車，拘捕一名48歲姓溫男司機，涉嫌「狂亂駕駛」、「藥後駕駛」、「藏毒」、「藏有工具可作吸食毒品用途」及「拒絕提供血液樣本」等。

客貨車衝紅燈。

客貨車衝紅燈。

客貨車在不能左轉的地方左轉。

客貨車在不能左轉的地方左轉。

客貨車在上水天平路逆線行駛。

客貨車在上水天平路逆線行駛。

客貨車在上水天平路逆線行駛。

客貨車在上水天平路逆線行駛。

客貨車在上水天平路逆線行駛。

客貨車在上水天平路逆線行駛。

客貨車在上水天平路逆線行駛。