青衣西路私家車遭平治撞四輪朝天 捱撞男司機涉醉駕狂亂駕駛被捕
撰文：凌逸德
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今日（18日）凌晨5時許，一輛白色私家車和一輛黑色平治房車在青衣西路近寮肚路相撞，白色私家車捱撞後四輪朝天，一度冒煙起火，26歲姓楊男司機受輕傷自行爬出，清醒由救護車送院車治理，惟他未能過酒精呼氣測試，涉嫌醉駕及狂亂駕駛被捕。
至於黑色平治右邊車尾損毀，意外後停在路邊。警員到場時發現平治房車內空無一人，懷疑有人棄車逃離現場。該車24歲姓陳男司機其後到警署自首，涉嫌狂亂駕駛被捕。
現場所見，涉事白色私家車意外後四輪朝天「反肚」，橫亙往機場方向上斜路面；黑色平治則停在其前方約30米處，車尾損毀。此外，反方向往長發邨方向落斜，有約10米欄杆被撞毀及被火燒黑的痕跡，疑為意外時曾撞及的地點。
青衣西路來回方向近寮肚路的部分行車線一度封閉，其後已解封。
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