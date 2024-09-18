青衣西路私家車遭平治撞四輪朝天　捱撞男司機涉醉駕狂亂駕駛被捕

今日（18日）凌晨5時許，一輛白色私家車和一輛黑色平治房車在青衣西路近寮肚路相撞，白色私家車捱撞後四輪朝天，一度冒煙起火，26歲姓楊男司機受輕傷自行爬出，清醒由救護車送院車治理，惟他未能過酒精呼氣測試，涉嫌醉駕及狂亂駕駛被捕。



至於黑色平治右邊車尾損毀，意外後停在路邊。警員到場時發現平治房車內空無一人，懷疑有人棄車逃離現場。該車24歲姓陳男司機其後到警署自首，涉嫌狂亂駕駛被捕。



白色私家車的26歲司機受輕傷送院治理，並涉嫌醉駕被捕。（陳永武攝）

該輛白色私家車捱撞後四輪朝天，一度冒煙起火，由消防救熄。

現場所見，涉事白色私家車意外後四輪朝天「反肚」，橫亙往機場方向上斜路面；黑色平治則停在其前方約30米處，車尾損毀。此外，反方向往長發邨方向落斜，有約10米欄杆被撞毀及被火燒黑的痕跡，疑為意外時曾撞及的地點。

青衣西路來回方向近寮肚路的部分行車線一度封閉，其後已解封。

黑色平治車上無人，懷疑司機棄車離開現場。