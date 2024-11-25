海關引「傳播權利」　首打擊食肆侵權播海外足球賽　拘2餐廳男子

海關今年9月引用「傳播權利」打擊涉及非法串流裝置傳播足球直播賽事的案件，樂富一對父子涉嫌將海外足球賽事免費傳播予其他網民觀看被捕。



香港海關昨（24日）再引用「傳播權利」採取執法行動，東涌一間餐廳涉嫌未獲得版權擁有人的授權之下，播放海外足球賽事給客人觀看，海關拘捕兩名分別27歲及57歲男子，為餐廳負責人及餐廳員工，不排除會有更多人被捕。翻查資料，昨晚上演利物浦作客修咸頓英格蘭超級足球聯賽賽事。

東涌一間餐廳涉嫌未獲得版權擁有人的授權之下，播放海外足球賽事給客人觀看，海關拘捕兩名分別27歲及57歲男子，為餐廳負責人及餐廳員工，不排除會有更多人被捕。（海關提供圖片）

海關版權及商標調查科高級調查主任周麗雯講述行動，指執法行動是根據去年5月生效的《版權修訂條例》中的「傳播權利」，並首次引用「傳播權利」打擊食肆的經營者向公眾非法傳播足球直播賽事的案件。

海關早前接獲版權擁有人的舉報，指有餐廳在未獲得版權擁有人的授權之下向公眾傳播受版權保護的足球賽事。海關經深入調查及在版權擁有人的協助下，在直播海外足球賽事期間採取執法行動，突擊搜查一間位於東涌的餐廳 ，檢獲一批非法串流裝置、影音器材及網絡裝置等，估計市值約18,000元。

海關經深入調查及在版權擁有人的協助下，在直播海外足球賽事期間採取執法行動，突擊搜查一間位於東涌的餐廳 ，檢獲一批非法串流裝置、影音器材及網絡裝置等等，估計市值約18,000元。（黃學潤攝）

行動中海關拘捕兩名分別27歲及57歲的男子，為是餐廳的負責人和餐廳的員工。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。周麗雯指，這次涉案的餐廳位於商場地鋪，餐廳大約有80至100個座位，會提供酒精飲品給客人，營業至深夜時分。海關突擊搜查時，餐廳有多於一部電視播放海外足球賽事，播放海外足球賽事給客人吃喝時觀看。

海關提醒商戶，切勿參與未獲授權向公眾傳播版權作品的活動。市民亦應該尊重知識產權，避免使用任何形式的串流接收版權作品或收費電視頻道，而涉及非法串流的應用程式或串流連結，一般都是來歷不明，可能附有電腦病毒或惡意程式，為用家帶來潛在的風險。

根據版權條例，任何人未獲版權擁有人的授權下，為任何包含為牟利或報酬而向公眾傳播作品的貿易或業務、在這些貿易或業務的過程中向公眾傳播版權作品、向公眾傳播版權作品，達到損害版權擁有人利益權利的程度，均屬違法，一經定罪，最高刑罰是監禁4年，及就著每項版權作品罰款5萬元。市民可致電海關24小時熱線2545 6182或透過專用舉報罪案電郵賬戶，或是填妥網上表格舉報懷疑侵權活動。