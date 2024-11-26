元朗院舍傷人｜20歲傷者患自閉　疑犯為精神病康復者　兩人曾爭執

元朗新田新圍村院舍「東海愛兒之家」，今早（26日）發生傷人血案，一名20歲青年遭另一名56歲男院友用刀襲擊，頸項中刀，昏迷送院。消息稱，傷者患有自閉症，疑犯則為精神病康復者；兩人昨日（25日）曾因事爭執，有人疑外出買刀行兇。該院舍負責人稱，會與社署檢討有否改進工作，包括如發現院友具攻擊性，不可自由出入；亦會考慮加裝閉路電視、培訓員工應對能力等。《香港01》正向社會福利署查詢。



警員在場調查。（馬耀文攝）

據了解，案中20歲男傷者患有自閉症，今年8月入住「東海愛兒之家」，因自理問題，不適宜自由出入。疑犯則為精神病康復者，已入住該院舍10多年，可以自由出入。兩人均有定期覆診。消息稱，涉案兩人於昨日傍晚曾經發生爭執，由於疑犯可以自由出入，有人外出買刀後，今早在院舍近廚房對開空地位置，向對方施襲。

「東海愛兒之家」負責人兼香港安老及復康服務聯會主席李伯英表示，無論安老或殘疾院舍，均有可能院友爭執事件，但今次是該院舍首次發生血案，惟案發地點為閉路電視「死角」，初步未有拍到犯案過程，將會與社署檢討改進措施，包括如發現院友具攻擊性，不可自由出入；亦會考慮加裝閉路電視、培訓員工應對能力，減低發生同類事件的風險。

院舍職員協助調查。（馬耀文攝）

案發於今日（26日）上午11時04分，警方接獲報案，指元朗新田新圍村院舍「東海愛兒之家」，一名20歲男院友遭另一名56歲男院友用刀襲擊，頸項中刀，浴血昏迷，被送往屯門醫院搶救；疑犯涉嫌「傷人」被捕，他亦報稱右面擦傷，被送到博愛醫院治理。根據網頁資料，「東海愛兒之家」為低度和中度的精神病康復者和智障人士提供照顧。《香港01》正向社署查詢。

「東海愛兒之家」為低度和中度的精神病康復者和智障人士提供照顧。（羅敏妍攝）