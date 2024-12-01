難民處境｜因宗教逼害留港16年　為確立難民身份—無法規劃的人生

難民議題多年來爭論不休，社會圍繞的爭拗點在於酷刑聲請審核機制存漏洞，質疑被所謂「假難民」濫用，湧港打黑工、作奸犯科，政府年耗逾10億元公帑處理難民問題，對社會構成沉重負擔；但亦有聲音反映香港作為國際社會一員，以人道立場保護尋求庇護者是應盡的責任。



在爭議聲中在港生活約1.5萬名免遣反聲請者，有些人有鄉歸不得，在原居國因政治、戰爭、宗教、性傾向等原因受迫害，逃來香港尋求庇護，成功的話可獲安排至第三國家，香港從來只是一個中途站。他們為渺茫的1%聲請確立的機會，耗上十年時光，期間不能工作，靠着微薄的津貼過活，周旋於複雜的法律程序和無了期的等待，人生從此無法做長遠規劃。現行機制是否能讓這些真正有移居需要、在港飄泊的難民得到公平機會，開展新生活？一個滯港16年的真實案例，也許能讓社會對此有更多了解。



來自巴基斯坦的Tom（化名）留港16年，只為獲得難民身份。

來自巴基斯坦的Tom（化名），在穆斯林主導的國家成長，但因信奉基督教，成為國內宗教少數派。他因組建教堂、組織祈禱活動，受到宗教迫害，只能忍痛與家人分離，隻身來港尋求庇護，成為免遣反聲請者。

不過港府沒有簽署《難民公約》，沒責任收留難民，但因簽署《禁止酷刑公約》，也不能將任何人送回可能使該人遭受酷刑的國家，所以政府不會視這類人為「難民」，只統稱為「免遣返聲請者」。以往香港實行「雙軌審核機制」，聯合國難民署處理「尋求政治庇護」申請與審核難民資格；入境處則處理「酷刑聲請」及遣返程序 。直至2014年，港府因應法庭裁決推行「統一審核機制」，由入境處統一處理免遣返聲請；個案成立則轉交聯合國難民署安排移居至第三國家。對聲請者而言，香港只是一個中途站。

Tom因組建教堂、組織祈禱活動，受到宗教迫害，只能忍痛與家人分離。

天熱無錢開冷氣 公園閒逛好乘涼

而能夠確立聲請，從中途站到達第三國家的機會只有僅僅1%，99%人終究要遣返原居地。Tom為渺茫的1%成功率在港等候16年，由煥發中年步向衰老。這些年來，他礙於法例規定不能工作，每月僅靠約3000元津貼應付食住，只能住劏房、慳飲慳食，平日在樓下公園做健身運動和閒逛打發時間，或與朋友聊天度日。有時他也想留在家中，奈何頂層劏房斗室狹窄，暑天抵不過炎熱，還是落街乘涼好，可節省電費。

Tom平日常到櫻桃街公園消磨時間。

訪問當日Tom帶記者到平常消磨時間的櫻桃街公園。

妻兒遠隔千里 手機屏幕見證孩子長大

不過再窮也要支付每月100元的電話卡費，多年來他靠小小的手機屏幕與千里之外的3名孩子視像通話，這是他與故鄉唯一的連繫，唯一傳遞父愛的方法。他離鄉時孩子牙牙學語，如今已是高中生，Tom在香港想像著孩子已長得高大，但親子相處的時光再也追不回來，他不禁泣道：「我不能如其他父母寵愛我的孩子。」

平日Tom只靠小小的手機屏幕與千里之外的3名孩子視像通話。（示意圖 / 曹德熙攝）

漫長等待，虛度光陰，再周旋於法律程序，是Tom的生活日常。他已習慣人生無法做長遠規劃，生活唯一的規律是定期到入境處青山灣入境事務中心報到。自2022年12月入境處更新遣送政策，如高等法院拒絕聲請者的司法覆核許可，即使他們再上訴，入境處亦有權隨時將他們遣返，Tom正陷入這種困局，每次報到前憂心不已。

Tom每周需到青山灣入境事務中心報到。（資料圖片）

面對政策收緊 聲請者的抉擇﹕回鄉、留港

一直支援聲請者的慈善機構「希望枝子」項目經理Niki表示，政策更新後聲請者需要報到的次數有所增加，對聲請者群體帶來巨大的壓力，報到前份外緊張。而當局何時動用權力遣返，誰都說不準。Niki續指，倘若被遣返者原居地的逼害風險尚未消除，恐有生命危險。Tom直言，過往曾聽聞有人回鄉後被殺害。

不過也有人不願再虛度光陰，或不想日日擔心何時被入境處遣返，反而選擇撤銷聲請，至少可以自己掌控回鄉的時間。當中有人在港逗留數載，家鄉局勢已有緩和，回鄉不再是不可能的事。Niki指，如聲請者選擇離開，機構會嘗試為他們聯絡當地組織及提供支援。

慈善機構「希望枝子」項目經理Niki近年支援支援在港的聲請者。（鄧栢良攝）

而沒能回鄉的聲請者如Tom，只能繼續留港，他們的存在要麼無人關心，要麼備受批評，相當兩極。社會有聲音指控審核程序遭濫用，有人假借尋求庇護，實際來港做黑工，甚至撈偏搵快錢，令所有聲請者都被貼上「假難民」、「南亞兵團」、「治安毒瘤」的負面標籤，有時連在港同鄉也看不起。

2019年，梁美芬曾形容假難民問題已成為香港「治安大毒瘤」。（資料圖片）

生活苦困違法搵錢 有聲請者嘆現實逼人

無可否認，確實有聲請者在港觸犯法例。翻查資料，2024年首6個月香港整體被捕人士為5,693人，當中持「行街紙」的被捕人數為462，佔8.1%。但數字表象的背後，是否所有犯罪的聲請者的所作所為都情理難容？安分守己、遵從法規的聲請者，又應如何自處？

其實聲請者犯法，政府仍須按符合法庭要求的高度公平標準的程序，審核有關聲請，但即使聲請獲確立，案底亦可能會影響安置第三國。奈何是現實逼人，3000元津貼不足以維生。十年前Tom與其他聲請者曾抗議，控訴ISS提供的食物質素參差，而十年間物價至少躍升兩成，但他們獲得的津貼分毫不加。Tom舉例說普通市民在外用餐至少約50元，他每日只能用40元，不禁激動得用廣東話說：「40蚊都唔夠呀！唔夠錢，三餐！40蚊！真係！」

Tom展示超市電子現金卡，每月只有1200元食物援助（平均每日40 元）。

這樣的生活條件下，Tom坦言有聲請者會做黑工，甚至有人盜竊、販毒。Niki也認同津貼有限，有人鋌而走險賺取生活費，例如去送外賣等，他明白這種情況一直存在，但不鼓勵聲請者打黑工，機構只能盡力提供資源和協助，以及重申犯法的後果。

轉眼16年，歲月如梭，Tom的人生卻停滯不前。「請替我們想想，18年、15年、16年......」訪談間，他多次重複這句說話。一些真正受迫害的聲請者，依賴微薄津貼，茫然等待不知何時才會到來的結果，香港社會對此有無對策？