入境處全港打擊非法勞工　拘10人包括僱主僱員　另檢偽造身份證

入境處今日（26日）在全港各區展開代號「劍魚」反非法勞工行動，合共拘捕10人，包括僱主及僱員。處方一共搜查逾15個目標地點，包括火鍋店、酒樓、中介公司、零售商店、雜貨店和工廠大廈。行動中，處方檢獲工作物品及相關紀錄，亦檢獲一張偽造身份證。



行動中，入境處共拘捕10人。（入境處提供）

被捕人士包括5名懷疑女性非法勞工（39至59歲），其中2人為外傭 、1名先前為家傭、2名持有往來港澳通行證者，當中3人為逾期逗留人士。另外被捕5人則為香港居民，分別為4男1女（39至62歲），他們則為涉案公司負責人、被捕外傭合約僱主。

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入境處高級入境事務主任（外傭專責調查）傅哲浩表示，處方搜查涉案地點期間，發現被捕人士正從事洗碗、處理食材、樓面、文書聯絡、搬運等工作。行動中，人員檢獲圍裙、水靴、手套、出糧紀錄、合約等證物，當中更檢獲一張偽造的永久性居民身份證的影印本。

入境處高級入境事務主任（外傭專責調查）傅哲浩交代案情。（左朗星攝）

傅哲浩續指，該影印本為一被捕人士用他本來的非永久性居民身份證作藍本製作，上面印有其照片和個人資料，而該身份證是以「W」字頭作開頭，處方相信被捕外傭是該身份證的副本獲取非法工作。

傅哲浩解釋，外傭身份證上面不會有「永久居民」字眼，還有中間會有個「C」 字，代表其在香港的居留權受到限制，而外傭的身份證，都是會以「W」或者「WX」字頭作開頭， 僱主可從中辨認其身份證真偽。

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另外，根據入境處調查所得，被捕人士從事的非法工作，日薪大約由400至700元不等。傅哲浩表示，初步調查相信被捕非法勞工的工作由僱主朋友介紹，而案件調查仍在進行中，不排除稍後會更加多人被捕。

行動中，入境處檢獲一張偽造的永久性居民身份證的影印本。（左朗星攝）

入境處表示，一直都很致力打擊非法勞工，包括外傭從事非法工作，處方會進行不同類型的反非法勞工行動，針對不同的非法勞工黑點做巡查，與其他部門做跨部門的聯合行動。處方亦會加強情報搜集，提高打擊非法勞工的成效。

入境處提醒僱主及外傭，僱主請外傭時，其實有份標準僱傭合約，上面訂明，外傭要根據合約附錄中的家務及住宿安排，進行料理家務的工作。同時外傭不可以為其他人士進行其他不同工作，同樣道理，僱主亦不可以叫外傭為任何人從事其他工作。

任何人違反對其有效的逗留條件，可以被檢控，一經定罪 最高罰款是刑罰5萬元和監禁兩年，協助及教唆者同罪；另外，任何人向入境處職員作出虛假申述即屬違法，一經定罪最高刑罰是罰款15萬及入獄14年。

行動中，人員檢獲涉案的入數紀錄。（左朗星攝）

任何人士如果製造、管有或使用虛假文書即屬違法，一經定罪最高可以被判入獄14年。另外，根據入境條例38A條，非法入境者受遣送離境令或遞戒離境令規限的人，逾期逗留的人或被拒絕離境的人，不可以接受有薪或無薪的僱傭工作，亦不可以開辦或參與任何業務 一經定罪，最高可罰款5萬元及監禁3年。

入境處提醒，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。