荃灣象鼻山路火警｜路政：隔音板物料可阻火　重鋪路面盼午夜通車

荃灣象鼻山路一隔音屏今日（27日）早上起火，火勢蔓延至上方行人天橋，影響有關路段，至晚上9時許仍未通車。消防一度懷疑起火原因有可疑，警方曾將案件列作縱火，其後一度稱未有證據顯示案件涉刑事成分，將案件改列「火警」，後再改列「暫列縱火」調查。



路政署晚上在facebook發帖表示，涉事隔音屏障的隔音板物料為聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA），可阻止火勢蔓延。署方又指已確認隔音屏障及行人天橋結構安全，承建商正移除損壞部件，其後緊接重鋪受損路面，爭取盡早於午夜至明日（28日）清晨重開行車線。



荃灣象鼻山路有隔音屏障在火警中嚴重焚毀，路政署移除損壞部件，其後緊接重鋪受損路面。（路政署Facebook）

隔音屏障及行人天橋結構安全

路政署在Facebook表示，今日（27日）約中午時分，荃灣象鼻山路往荃灣方向近石圍角邨的路旁位置發生火警，火勢波及鄰近的隔音屏障和行人天橋。路政署在消防人員將火救熄後，即時聯同承建商和獨立工程師檢查受影響的道路設施，確認隔音屏障及行人天橋的結構均為安全，惟發現約40米長、12米闊的隔音屏障部件受損。

承建商隨即開始移除損壞的隔音板部件，並會緊接重鋪受損路面，以爭取盡早於今晚午夜至明日（28日）清晨，重開象鼻山路餘下往荃灣方向的所有行車線。

荃灣象鼻山路有隔音屏障在火警中嚴重焚毀，事發後路政署聯同承建商和獨立工程師，檢查受影響的道路設施，確認隔音屏障及行人天橋的結構安全。（路政署Facebook）

PMMA隔音板可減緩火勢蔓延 符合相關國際標準

路政署補充，有關隔音屏障的隔音板物料為聚甲基丙烯酸甲酯（簡稱PMMA），具有減緩火勢蔓延的特質，以有效阻止火勢進一步蔓延，符合相關國際標準。

荃灣象鼻山路有隔音屏障在火警中嚴重焚毀，路政署正在搶修，爭取於11月27日午夜至11月28日清晨重開象鼻山路餘下往荃灣方向的所有行車線。 （路政署Facebook）

事發今早11時許，荃灣象鼻山路往荃灣方向、近石圍角邨石菊樓對開的隔音屏旁疑草叢首先起火，火勢波及約6米高的隔音屏，蔓延至上方行人天橋，濃煙席捲半空。據報，現場一度傳出爆炸聲。消防出動一條喉及一隊煙帽隊到場撲救，並於11時32分將火救熄。消防指，火場面積20米乘20米，交由警方作進一步調查。一名85歲老婦懷疑吸入濃煙不適，經現場治理後毋須送院。

荃灣象鼻山路有隔音屏障於11月27日起火，火勢蔓延至隔音屏頂部。（網上圖片）

由於起火位置有雜物、油罐及衣物等，消防一度懷疑起火原因有可疑，警方曾將案件列作「縱火」調查，交荃灣警區刑事調查隊第7隊跟進。據了解，警方調查後發現現場只有一堆燒過的垃圾，並無助燃劑，也沒有閉路電視錄影，起火原因不明。

警方下午稱，經初步調查後相信現場有雜物起火，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，案件列作「火警」，荃灣警區刑事調查隊第7隊會繼續跟進。惟至晚上，警方再指將案件改列作「暫列縱火」案調查。

▼11月27日荃灣象鼻山路隔音屏障火警▼



荃灣象鼻山路往荃灣方向、近石圍角邨石菊樓對開的隔音屏起火。（網上圖片）

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有火球跌落行車線，交通受阻。（網上圖片）

火勢蔓延至隔音屏頂部。（網上圖片）

荃灣象鼻山路往荃灣方向、近石圍角邨石菊樓對開一隔音屏後方疑有物件起火，波及隔音屏，火勢蔓延至上方行人天橋。（讀者提供）

火勢波及隔音屏，蔓延至上方行人天橋。（讀者提供）