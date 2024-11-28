跨部門油尖打擊非法勞工和掃黃　總共拘45人

警方表示，油尖警區聯同西九龍總區特別職務隊及入境事務處，昨日（27日）展開代號「冠軍」暨「潮展」的打擊非法入境者、和非法勞工及掃黃行動，突擊搜查區內多個地點，總共拘捕45人。



警方和入境處拘捕45人。（警方提供）

行動中，執法人員拘捕39名內地女子、1名內地男子、2名非華裔女子、2名非華裔男子及1名外籍女子，年齡介乎16歲至55歲，他們分別涉嫌「違反逗留條件」、「未得授權在香港接受僱傭工作」及「行使偽造文件」等。所有被捕人現正被扣留調查，部分被捕人稍後將交由相關部門跟進。

據了解，被捕內地男女全部持雙程證來港，至於涉案非華裔男女來自菲律賓，其中1男1女持本港身份證，餘下1男1女分別持護照和行街紙，另外，該名被捕外籍女子來自韓國，持護照來港。

警方和入境處拘捕45人。（警方提供）

警方表示，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁2年。