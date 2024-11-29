筲箕灣男偷$12陀螺　店主上載CCTV狠批　警拘42歲男疑另涉3案

筲箕灣發生店舖盜竊案。有店主在網上社交媒體上載一條閉路電視影片，顯示本月25日下午2時許，一名男子走到南安街一間文具店外，偷取貨物後離開，店主批評「一出手就擸咗兩個（陀螺），6蚊一個你都偷」，引來各界討論。



警方回覆指，已就事件展開調查，並於昨日（28日）拘捕一名42歲男子。此外，被捕人亦疑與較早時另外3宗區內盜竊案有關。



片中男子走到筲箕灣南安街一間文具店外。（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」影片截圖）

該店主在facebook的社區群組張貼帖文，苦笑道：「呢位先生，經過我舖頭見到我賣嘅陀螺吸引到佢，一出手就擸咗兩個，$6 一個你都偷，我都唔緊要喇。最大問題係個陀螺要有個發射器先玩到，你偷一半又唔偷一半，依家搞到多咗兩舊垃圾喺我舖頭呀」

片中男子取起兩個陀螺。（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」影片截圖）

警方表示，東區警區人員昨日（28日）在網絡巡邏期間，留意到有社交媒體帖文表示有店鋪翻查閉路電視片段後發現商品懷疑被人盜去。東區警區刑事部人員經深入調查後，同日（28日）在觀塘區拘捕一名42歲本地男子，涉嫌「盜竊」。

警方續指，經進一步調查顯示，該名男子涉及東區另外3宗盜竊案件。案件交由東區警區調查隊第三隊跟進。該名被捕人已獲准保釋候查，下月中旬向警方報到。

片中男子得手後離開。（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」影片截圖）

警方提醒市民任何時侯都應小心保管個人財物，並提醒市民「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。