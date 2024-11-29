O記聯同各總區打擊黑社會活動　3日拉533人　搗賭檔、賣淫場所等

有組織罪案及三合會調查科聯同各大總區人員，於過去3日（11月26至28日）在全港各區展開代號為「逸影」（FLOWINGSHADE）的反罪惡及反三合會行動，重點打擊涉及三合會及有組織犯罪集團的非法活動及切斷犯罪分子的收入來源。整個行動中，人員突擊搜查各區多個懷疑非法場所及罪案黑點，搗破15個懷疑非法賭檔、1個懷疑無牌酒吧、1個懷疑非法放債集團及多個懷疑賣淫場所。



人員根據情報分析及深入調查，本周二（26日）在八鄉區截查一名可疑男子，並在其身上檢獲約兩公斤懷疑「冰」毒。經初步調查，該名36歲烏干達男子涉嫌「販毒」被捕。人員其後搜查在其位於錦田公路的住所，結果檢獲19.5公斤懷疑可卡因及9.5公斤懷疑「冰」毒。單位內兩名來自奈及利亞的男女亦涉嫌「販毒」被捕。

此外，警方一直留意新興犯罪手法，並針對有店舖以夾公仔機作非法賭博活動的處所進出情報分析。人員在行動中派出喬裝探員深入調查，鎖定旺角花園街的新型賭博場所，並在本周二凌晨起突擊搜查多個地點，至今共拘捕6名男子及3名女子，分別涉嫌「營辦賭場」、「協助營辦賭場」及「在賭場內賭博」。

警方首次搗破一個以夾公仔機店作掩飾的新型非法賭場。（資料圖片）

警方於過去3日在全港多處打搫三合會活動，檢獲現金等證物。（資料圖片）

警方於過去3日在全港多處打搫三合會活動，檢獲現金等證物。（資料圖片）

整個行動至今，人員共拘捕291名男子及242名女子，年齡介乎12至86歲，當中包括26名外籍男子、73名外籍女子及16名非華裔男子。他們分別涉嫌「販運危險藥物」、「管理賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「無牌售賣酒類飲品」、「管理賣淫場所」、「違反逗留條件」、「無牌照經營放債人業務」、「以過高利率貸出款項」、「傷人」、「聲稱是三合會社團的成員」、「勒索」、「非法禁錮」、「入屋犯法罪」、「洗黑錢」、「管有危險藥物」、「非法銷售或管有第一部毒藥」等罪行。

整個行動中，警方共檢獲約164萬現金、面值約180萬元的籌碼、一批賭博用具、酒精飲品、避孕套、潤滑劑、按摩油、4支伸縮棍及一批冷凍食品；在毒品方面，人員檢獲約11.5公斤懷疑「冰」毒、約19.5公斤懷疑可卡因及小量懷疑大麻花、霹靂可卡因和依托咪酯煙彈等，總市值逾2,050萬元。

警方重申，打擊三合會活動及其收入來源是警務處處長首要行動項目之一，警方會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、相關三合會活動及其收入來源。