1997寶勒巷卡拉OK縱火17死｜疑調戲女侍應捱打　黑幫掟汽油彈尋仇

1997年震驚全港的尖沙咀寶勒巷卡拉OK縱火案，17死13傷；其中一名潛逃多年的通緝犯陳惠良，早前終在內地落網，已押送回港。當年涉案7人，如今只剩陳福清在逃。



時間回到27年前，此宗猶如人間煉獄的火劫，源於黑幫調戲女侍應而埋下殺機，有人為尋仇向正門投擲汽油彈。由於走廊牆壁和房間門易燃，火勢一發不可收拾，加上顧客因音量過大未聞火警鐘聲，店內緊急照明亦欠奉，最終死傷狼藉。慘劇亦曾被改編成電影，而政府則就娛樂場所的防火安全全面修例。



案發於1997年1月25日，尖沙咀寶勒巷6至8號盈豐商業大廈「新一代卡拉OK」發生3級火警，17死13傷。（亞視新聞片段截圖）

黑幫「上帝」與友調戲女侍應捱打 糾黨掟汽油彈復仇

1997年1月25日凌晨約3時59分，尖沙咀寶勒巷6至8號盈豐商業大廈內「新一代卡拉OK」發生三級大火。事件源於黑幫糾紛，當年僅22歲、黑幫新義安綽號「上帝」蔡錦輝，與同黨「阿飛」董勝飛，案發前數日前在卡拉OK消遣期間，出言調戲女侍應，其後與卡拉OK職員、屬另一黑幫和勝和的「睇場」爭執，被對方打傷。

「上帝」和「阿飛」氣憤難平，向大佬柳應達（綽號「肥仔德」）求助，肥仔德曾兩次帶同黨持牛肉刀上門尋仇，惟均遇上警察在附近巡查而告吹。其後有人提議擲汽油彈恫嚇對方，起火當日凌晨，「阿飛」、陳福清（綽號「亞清」）等人，在油站購買電油及樽裝啤酒自製汽油彈，再聯同陳惠良（綽號「眉眉」）前往寶勒巷，在卡拉OK正門連擲數個汽油彈後逃去。

卡拉OK燒至外牆牆框外露。 （亞視新聞片段截圖）

卡拉OK佔地至少兩層 牆壁地毯易燃 火勢迅速蔓延

翻查資料，「新一代卡拉OK」標榜全港有9間分店，設環迴音響及自助式套餐，店內有多間房間。起火分店佔地兩層，入口至前樓梯均鋪了地毯，牆壁亦是易燃物料；2樓設有29間貴賓房，房間均無窗，屬密閉不通風。兇徒扔擲汽油彈後，火勢迅速由2樓向上蔓延，一發不可收拾。

消防調查後發現，店內防火設備嚴重不足及失效，在火警發生時未能發揮作用；加上卡拉OK顧客眾多，緊急照明系統欠奉，令顧客要摸黑逃生。不少人亦因在聲浪過大的房間內飲酒作樂，火警時未能聽到警鐘聲，至濃煙竄入房間，已為時已晚。

消防當時表示，當時店內有100人，包括75名顧客，有15人當場死亡，兩人送院後危殆，其後因腦幹死亡證實不治，死者年齡介乎16歲至42歲，大部分人吸入濃煙致死。據悉，。大部分的死傷者在房內及2樓後樓梯。

當年，「新一代卡拉OK」的廣告，標榜全港有9間分店。（網上截圖）

7人涉案 5人入獄 至今一人仍在逃

事發後，警方同年拘捕其中4名疑犯李家豪、董勝飛、柳應達和鄭偉成，當中李、董及柳被裁定謀殺罪名成立，判處終身監禁；鄭偉成則被裁定誤殺罪名成立，判囚11年。至2008年12月，主謀蔡錦輝在深圳被公安拘捕，同年12月被引渡返港。案件於2010年開審，蔡錦輝同年5月被裁定罪名成立，依例判處終身監禁。

時隔27年，其中一名通緝犯、現年52歲的黑幫男子陳惠良（綽號「眉眉」），潛逃多年後早前終在內地落網，已被押送回港。現時，仍然有一名通緝犯陳福清（現年47歲）仍然在逃。根據警方資料，其懸賞令至2025年仍然有效，賞格為港幣40萬元。

火警揭示卡拉OK娛樂場所防火安全漏洞 政府及後修例

香港政府其後全面檢討娛樂場所的防火安全，並修定卡拉OK場所的消防規定。根據第573A章 《卡拉OK場所(發牌)規例》，現時卡拉OK所有用作假天花板、間隔或牆面裝飾、地毯亦須符合防火安全規定。所有出口須設發光指示牌，書明「EXIT出口」中英文字樣，以確保發生事故時，顧客可以安全及迅速地逃離現場。

另外，卡拉OK亦須供顧客使用的房間，展示出口圖則，標明樓層佈局、逃生樓梯的方向及逃生途徑； 設有應急照明系統； 在供在顧客開始卡拉OK活動之前，向顧客播放消防安全短片； 加設緊急截電系統，在火警時，能打斷由卡拉OK設備播放的音樂或其他聲音及視像，播放緊急示警系統，使到顧客知道有火警發生，並且立即逃生。