大澳鯨魚擱淺大量流血　目擊者驚呼︰陰公　形容眾人義不容辭救鯨

大澳有鯨魚擱淺。警方昨晚（30日）7時許接獲報案，指在大澳南面石仔埗街對開水域有鯨魚擱淺。根據大澳居民提供影片，可見鯨魚大量流血，導致海水變紅，鯨魚不時在海面掙扎，岸邊不乏成年人和幼童驚呼「反肚啦陰公」、「流血呀」，眾人乘艇靠近打算救鯨。



多名大澳居民向《香港01》表示，當時見到鯨魚在近邊岸位置，鯨身和沙石磨擦，身上有大大小小不同傷口，不停流血和噴水，眾人商討如何救鯨，最終大約10人下水，花了大約兩小時才成功救鯨，目擊者形容救鯨行為是「義不容辭」。



鯨魚大量流血，導致海水變紅。（大澳居民提供影片截圖）

鯨魚大量流血，導致海水變紅。（大澳居民提供影片截圖）

鯨魚不時在海面掙扎。（大澳居民提供影片截圖）

鯨魚不時在海面掙扎。（大澳居民提供影片截圖）

大澳居民梁太和其他人憶述救鯨經過，昨晚7時許，鯨魚被發現在石仔埗街對開水域近岸邊位置擱淺，由於是首次發生，所以引來多人到場了解，鯨魚沒有發出聲響，但身上明顯有大大小小不同傷口，不停流血和噴水，眾人報警和商討如何救鯨，警員、漁護署和海洋公園獸醫到場，眾人先為牠舖上帆布，以免再遭沙石磨擦，繼而用浮波將牠抬起救走，歷時大約兩小時。

眾人乘艇靠近。（大澳居民提供影片截圖）

眾人嘗試為鯨魚舖上帆布。（大澳居民提供影片截圖）

眾人下水救鯨。（讀者提供）

眾人下水救鯨，為鯨魚舖上帆布，以免牠再遭沙石磨擦。（王譯揚攝）

大澳居民梁太（左）和其他人憶述救鯨經過。（王譯揚攝）

梁太表示「好彩禮拜六」，平時無人經過現場，昨日正值周六，加上舉行活動，所以有人發現鯨魚，其丈夫有份幫手，梁太形容「義不容辭」。

大澳南面石仔埗街對開水域，有疑似喙鯨擱淺，影片所見牠不斷擺尾噴氣掙扎，市民合力營救。（網民Irene Flanhardt）

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疑似鯨魚的噴氣孔不斷噴出水花。（影片截圖）