有片｜大澳有懷疑喙鯨擱淺　 長約4米流血掙扎　街坊營救警方到場

警方今晚（30日）近七時半接獲報案，於大澳南面石仔埗街對開水域，有疑似鯨魚擱淺，影片所見牠不斷擺尾噴氣掙扎，近半身浮出水面，水面亦見血渗。現場有幾十名街坊於岸邊圍觀，直至警員到場拉起封鎖線。香港海豚保育學會副會長麥希汶表示，估計擱淺的是一種喙鯨，指今早出海時見其在外面水域游泳。



大澳南面石仔埗街對開水域，有疑似喙鯨擱淺，影片所見牠不斷擺尾噴氣掙扎，市民合力營救。（網民Irene Flanhardt）

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疑似鯨魚的噴氣孔不斷噴出水花。（影片截圖）

據現場影片所見，該疑似鯨魚在離岸約一至兩米處擱淺，長約4至5米，近半身浮面，期間不斷掙扎，擺尾噴氣。其周遭水面亦泛起鮮血，疑似身體磨擦水底沙石所致。

現場有幾十名街坊於岸邊圍觀，直至警員到場拉起封鎖線。（影片截圖）

現場有幾十名街坊圍觀，並拿出手機照明。影片中，有人商議如何拯救牠，亦有人對其說：「定啲嚟，等陣間就得」，生怕牠愈來愈近岸。其後警方到場，拉起封鎖線，呼籲街坊不要圍觀及照明。

香港海豚保育學會副會長麥希汶表估計擱淺的是一種喙鯨，今早出海時見其在外面水域游泳。（香港海豚保育學會副會長麥希汶提供）

香港海豚保育學會副會長麥希汶表示，估計擱淺的是一種喙鯨，指今早出海時見其在外面水域游泳。

漁護署於十月匯報保育海洋哺乳動物的工作進度，指政府已開展檢討保護海洋哺乳動物的相關法例，初步建議賦予漁護署署長新權力，在有必要時，例如當香港水域出現非本地棲息的鯨魚，將香港水域某部分劃定為「臨時海洋限制區」以保護鯨豚動物。政府也建議為現行的《觀豚活動守則》賦予法定地位，並會繼續探討禁止觀賞非本地鯨豚類動物的活動的可行性。