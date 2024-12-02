7月底警方針對Uber「白牌車」行動　3被捕男子判罰$4,000至$8,500

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊，7月22日針對利用汽車作非法出租或取酬載客用途執法，在西貢、將軍澳及牛頭角，拘捕3名本地男子（29至38歲），他們涉嫌「汽車非法出租或取酬載客」及「違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》」。



警方表示，今年7月22日打擊「白牌車」行動中，有3名被捕男子被判罰款4,000至8,500元不等。（警方提供）

警方表示，該3名被捕男子被控一項「汽車非法出租或取酬載客」及各一項「違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》」罪，案件已於11月22及27日，在觀塘裁判法院提堂，他們各被判罰款4,000元，第二被告再加罰款1,000元、第三被告再加罰款4,500元。

警方重申，非常重視「汽車非法出租或取酬載客」的案件，提醒市民有關罪行屬嚴重違法行為。根據香港法例，濫收車資行為一經定罪，最高刑罰可被判入獄6個月及罰款1萬元。警方會繼續加強執法，打擊相關罪行，呼籲駕駛人士切勿以身試法。

翻查資料，警方曾7月22至23日一連兩日放蛇打擊「白牌車（利用汽車作非法出租或取酬載客用途）」，在全港拘捕19名本地男子（29至63歲），其中一名33歲被捕男子亦涉嫌「毒後駕駛」。據了解，相關行動主要針對Uber載客服務。