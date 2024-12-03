西營盤23歲印度男捱斬案　警再拘一同鄉　累計3人落網

一名23歲印度籍男子，11月19日凌晨在西營盤干諾道西118號對開，懷疑被數名男子、各持一把長約30厘米的利刀襲擊，刀手其後登上一輛私家車，往堅尼地城方向逃去，事主受傷清醒送院治理。



警方繼案發同日以涉嫌「傷人」，拘捕兩名分別37及47歲印度籍男子後，於本月2至3日一連兩日展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，搜查多間娛樂場所，其間再就本案以涉嫌「傷人」，拘捕一名32歲印度籍男子，案件累計3人落網。



11月19日西營盤傷人案，警方於同日拘捕兩名分別37及47歲涉案男子，涉嫌「傷人」，其中47歲被捕人（圖）被控傷人，早前已提堂。（警方提供）

西區警區反三合會行動組聯同行動部人員，一連兩日（2至3日）在區內展開代號為「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查多間娛樂場所，包括酒吧、麻雀館、桌球室及遊戲機中心等。行動期間，警方就11月19日傷人案，再以「傷人」罪拘捕一名32歲懷疑涉案的非華裔男子，據知他與事主及早前被捕兩人同為印度籍，持香港身份證。

事發11月19日凌晨，警方接獲受害人朋友報案，指受害人與另一名男子在西區干諾道西118號對開發生爭執。其間，4名持刀男子懷疑從一輛附近停泊的私家車下車並襲擊受害人，其後登上私家車後逃去。人員接報到場，23歲印度籍男受害人手及背部受傷，清醒被送往瑪麗醫院治理。

西區警區反三合會行動組接手調查，人員經翻查閉路電視及情報分析後，成功鎖定疑犯身份，同日拘捕兩名分別37及47歲印度籍男子，涉嫌「傷人」。據了解，被捕男子與受害人互相認識，其中47歲男子曾與受害人發生爭執。該名47歲男子被暫控一項「傷人」罪，案件已於11月22日在東區裁判法院提堂；另外兩名被捕男子則已被獲准保釋候查，須於明年1月上旬向警方報到。