優才書院小學前校長涉挪用1000萬元　今上庭前墮樓身亡

直資名校優才（楊殷有娣）書院小學部於2021年因揭發單據異常報警，前校長聶敏離職及涉嫌盜竊被捕，校方翌年入稟高等法院追討逾1000萬元。聶敏牽涉的盜竊案今日（4日）上午在觀塘裁判法院提堂，惟辯方庭上透露被告緊急送院。今早9時許麗瑤邨富瑤樓有一名男子墮樓死亡，消息指死者為聶敏。



優才（楊殷有娣）書院小學部前校長聶敏。

事發於今日（4日）上午8時59分，警方接報一名中年男子在荔景麗瑤邨富瑤樓危站於走廊圍欄外，企圖跳樓。警方於9時06分再接獲上址保安報案，指一名男子倒臥於天井位置，陷入昏迷。46歲事主被送往瑪嘉烈醫院搶救，惜最終不治。警方於現場有檢獲遺書，初步調查相信事主在走廊墮下。消息指，死者為優才（楊殷有娣）書院小學部前校長聶敏。

翻查資料，聶敏2022年被優才(楊殷有娣)學校校董會入稟，指他於2018年9月至2021年4月間多次提取小額現金，從而挪用近1060萬港元校方資金，其中涉及欺詐、不當得益，要求法庭下令聶償還有關款項。

優才（楊殷有娣）書院小學部前校長聶敏，涉「盜竊」逾一千萬元被警方拘捕。

而聶敏牽涉的盜竊案今早於觀塘裁判法院提堂，辯方庭上透露被告緊急送院，搶救後證實不治身亡。署理主任裁判官梁嘉琪將案件押後至明年3月5日，以待取得被告死亡證及相關文件。

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