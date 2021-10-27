優才書院小學前校長涉盜款千萬被捕　校方聲明：純屬個人操守問題

直資「一條龍」學校、優才（楊殷有娣）書院小學部前校長聶敏，涉「盜竊」逾一千萬元被警方拘捕，正保釋候查。校方今日晚上（27日）發聲明，指從報道得悉聶敏被捕，並透露聶敏在校方報警後及召開校董會緊急會議時，曾承認行為失當並引咎辭職。校方強調事件純屬涉案人個人行為操守問題，學校沒有投資於內地辦學，日後聘用高層會更詳加審查，以及建立更完善機制。



優才（楊殷有娣）書院小學部前校長聶敏，涉「盜竊」逾一千萬元被警方拘捕，正保釋候查。

優才（楊殷有娣）書院表示，校董會在5月事發後已即時召開緊急會議及成立特殊危機處理小組、委任署理校⻑，並即時報警及向持份者公布事件。

優才小學前校長涉盜逾千萬被捕 校董會消息：疑偽造不存在帳目

優才書院小學已辭職校長被捕 涉虛假理由批出及提取1060萬

校董會5月召開緊急會議 涉案人即日來信引咎辭職

據校方提供時序表，學校今年5月3日簽發支出單據時發現異常，揭發事件。翌日即進行內部調查，並追問涉案人，同時召開校董會財委會會議及徵詢法律意見。到5月15日法律顧問代表學校報警，5月17日校董會召開緊急會議檢視事件，涉案人即日來信引咎辭職，而校董會亦委任小學部副校⻑署理校⻑職務，並成立特殊事件危機處理小組。至6月24日警方向校方法律顧問索取進一步資料。9月7日及14日學校法律顧問與校方代表到警署落口供。

優才（楊殷有娣）書院小學部前校長聶敏。

事件不影響運作 校方：營運儲備相等約九個月營運支出

校方承認是次涉款數目龐大，但形容學校歷年來財政穩健，儲備充足，最新營運儲備約為學校九個月的營運支出，強調事件不會影響學校正常運作，亦無礙學校發展。校方強調事件純屬涉案人的個人行為操守問題，學校日後聘用高層管理人員時會更詳加審查，以及建立更完善機制。

優才書院小學部前校長涉嫌財務違規及跟進事件簿（優才書院提供）

校方重申，有身兼校董會成員的專業會計師，事後義務協助校方檢視財務運作，並建立機制以堵塞漏洞，避免同類事件發生。而校方亦聘用了第三方獨立會計師進行內部審計。

校方強調沒有投資於內地辦學 近半年學校運作如常

對於有報道稱案件涉內地民辦學校合作項目，校方強調沒有投資於內地辦學，並指事發至今近半年學校運作如常，感謝老師堅守崗位、家⻑支持及鼓勵學校：「深信優才的文化和機制定能經得起風浪。」