海關破遠洋船走私案　香港往巴基斯坦機器內檢$2300萬耳機護膚品

香港海關本月1日在葵涌貨櫃碼頭，偵破一宗涉嫌利用遠洋船走私貨物往巴基斯坦的案件，檢獲大批懷疑走私耳機及護膚品，估計市值約2,300萬元。案件仍在調查中，不排除會有人被捕。



海關偵破一宗遠洋船走私案，在一個由香港運往巴基斯坦的貨櫃內，發現4座機器內藏有大批懷疑走私耳機及護膚品，市值共約2,300萬元。（海關提供）

海關透過情報分析及風險評估，發現不法分子意圖利用遠洋船走私貨物，遂部署策略打擊有關活動，於12月1日鎖定一艘準備由香港前往巴基斯坦的遠洋船，搜查後在船上一個報稱載有機器、冷氣機、電子零件等的貨櫃內，發現4座機器內藏有大批懷疑走私耳機及護膚品。

海關偵破一宗遠洋船走私案，在一個由香港運往巴基斯坦的貨櫃內，發現4座機器內藏有大批懷疑走私耳機及護膚品，市值共約2,300萬元。（海關提供）

海關是專責打擊走私的政府部門，一直全方位積極打擊各類走私活動。海關的執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關活動。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。