$480萬K仔扮蛋白粉藏行李　海關拘法國抵港男　揭收$3.5萬販毒

海關昨日（5日）早上在香港國際機場偵破一宗跨境販毒案。關員為一名從法國巴黎抵港的男子清關，用X光機檢查其寄艙行李時，發現影像有可疑，遂利用更深入方式調查，在行李內檢獲10公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），市值約480萬元。



海關隨即拘捕報稱任職髮型師的涉案40歲外籍男子，相信他收取3.5萬港元作報酬以運送行李箱，欲於到埗後聯絡接頭人等候指示。該名男子已被落案起訴「販運危險藥物」罪，明天（7日）於西九龍裁判法院提堂。



海關在涉案法國抵港男子的行李內，檢獲10公斤懷疑K仔（氯胺酮），市值約480萬元。

海關毒品調查科機場調查課調查主任李柏峰指，販毒集團將毒品偽裝成蛋白粉，收藏在寄艙行李，企圖逃避海關截查，海關透過風險管理及先進儀器，從源頭成功堵截毒品流入本港。

販毒集團將毒品偽裝成蛋白粉，收藏在寄艙行李。

海關表示將加強執法，會適時調整策略，根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客。海關呼籲年青人提高警覺拒絕引誘，不要貪圖免費旅遊或搵快錢，被不法分子利用販毒。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物一經定罪，最高可判終身監禁及罰款500萬元。

海關以「販運危險藥物」罪拘捕涉案40歲外籍男子。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。